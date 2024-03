Într-o demonstrație captivantă de abilități, Carlos Alcaraz a obținut victoria împotriva legendarului Rafa Nadal într-un meci demonstrativ, palpitant, desfășurat la Las Vegas. Tânărul talent, clasat pe locul 2 în ATP, a arătat o rezistență remarcabilă, depășind un început dificil pentru a obține un triumf cu scorul de 3-6, 6-4, 14-12 împotriva experimentatului "Matador".

Cu toate că Rafael Nadal a început puternic, lipsa meciurilor recente a devenit evidentă pe măsură ce confruntarea a evoluat, împotriva adversarul său cu 17 ani mai tânăr ce arătase o prospețime și agilitate superioară pe teren. Meciul, transmis live pe Netflix în cadrul seriei Netflix Slam, le-a oferit fanilor un spectacol captivant, amestecând două generații de jucători de tenismeni spanioli.

