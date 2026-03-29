GALERIE FOTO Scene șocante în UFC! A lăsat-o inconștientă dintr-un pumn, apoi a ștrangulat-o până s-a prăbușit în brațele arbitrului

Scene șocante în UFC! A lăsat-o inconștientă dintr-un pumn, apoi a ștrangulat-o până s-a prăbușit în brațele arbitrului Sporturi
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Luptătoarea Alexa Grasso a obținut o victorie brutală în fața lui Maycee Barber la gala UFC de sâmbătă noapte. Americanca a fost făcută KO, apoi strangulată pe podea.

TAGS:
Alexa GrassoMaycee BarberUFC
Din articol

În co-main event-ul galei UFC Fight Night de la Seattle, fosta campioană Alexa Grasso, în vârstă de 32 de ani, a întrerupt seria de șapte victorii consecutive ale lui Maycee Barber. La jumătatea primei runde, sportiva din Mexic și-a lovit adversara cu o stângă precisă. Lovitura a lăsat-o pe americancă fără reacție, care s-a prăbușit la sol. Dorind să se asigure de succes, Grasso s-a aruncat asupra adversarei și a inițiat o tehnică de strangulare. Arbitrul Mike Beltran a intervenit imediat pentru a opri confruntarea, iar americanca s-a prăbușit în brațele sale.

  • Hb sport preview ufc
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Intervenție de urgență a medicilor

După oprirea luptei, Barber părea complet dezorientată. Aceasta l-a prins de picior pe arbitru, înainte de a fi așezată pe spate. Imaginile au arătat-o inconștientă, dar cu ochii complet deschiși. Grasso a așteptat intervenția echipajului medical, care a reușit într-un final să o ajute pe americancă să se ridice în picioare. Sportiva din Mexic a fost recompensată cu un bonus de performanță în valoare de 100.000 de dolari. 

„M-am întors. Alexa fără accidentări este diferită. Sunt atât de fericită. Desigur, loviturile mele sunt mereu prima armă, dar m-am antrenat foarte mult pentru a obține o finalizare prin submisie pentru că m-am antrenat mult la jiu-jitsu. Am vrut să-mi asigur victoria”, a spus învingătoarea la final.

Publicitate
Țara care negociază cu Iranul pacea propusă de Trump. Ar putea intra în război, dar Teheranul are încredere în ea
Mămica războinică! Campioana din UFC arată fantastic la 32 de ani
Luptătorii UFC se iau la trântă cu agenții FBI! Anunțul făcut de șeful serviciilor trecute
Scandal în UFC! Ilia Topuria l-a distrus pe Paddy Pimblett pentru înfrângerea cu Justin Gaethje: „Micuțule cârnat”
ULTIMELE STIRI
Gol din foarfecă Alibec! Farul, meci nebun cu Ludogoreț: câte autogoluri s-au înscris
Presa internațională vuiește după ce Mircea Lucescu a leșinat în cantonament! Titlurile apărute în MARCA, L’Equipe și NY Times
Max Verstappen, șocul zilei în Formula 1
Ce a făcut echipa selecționerului George Buricea la primul meci după dezastrul naționalei cu Turcia
Galatasaray a reacționat după ce lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău la Mogoșoaia
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Radu Drăgușin, față în față cu decizia carierei: „Să meargă acolo”

"Șoc!" Reacția portughezilor după ce România a lăsat acasă campioana mondială și europeană

A venit răspunsul pentru Gigi Becali, după ce a anunțat că oferă 3 milioane de euro pentru "cel mai bun fotbalist român"

Pancu s-a răzgândit în cazul lui Deac, după ce în iarnă nu l-a luat în cantonamentul lui CFR Cluj

Ce se întâmplă cu George Pușcaș, după accidentarea din amicalul cu CS Dinamo

Mihaela Evi a rupt internetul la Turcia - România



Recomandarile redactiei
Presa internațională vuiește după ce Mircea Lucescu a leșinat în cantonament! Titlurile apărute în MARCA, L’Equipe și NY Times
Ar fi mutarea verii! FCSB a primit undă verde pentru transferul tricolorului
Galatasaray a reacționat după ce lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău la Mogoșoaia
FCSB începe negocierile pentru următorul transfer: ”Așa a rămas”
Ce a făcut echipa selecționerului George Buricea la primul meci după dezastrul naționalei cu Turcia
Alte subiecte de interes
Meciul din UFC care s-a terminat înainte sǎ înceapă. Luptǎtoare dusǎ la spital cu convulsii
Direct în UFC! Românca face o avere din OnlyFans, dar a prins contractul carierei
A devenit campion UFC la șase ani și o lună. Povestea luptătorului care nu s-a născut de ziua lui 
CITESTE SI
stirileprotv „Săptămâna gastronomică”, la Sibiu. Pentru 50 de lei, clienții pot încerca două preparate deosebite în zeci de restaurante

protv Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

stirileprotv Râul Dâmbovița, viitoarea atracție a Bucureștiului. Autoritățile vor să-l transforme într-o promenadă urbană „ca afară”

stirileprotv O femeie care a mers la spital pentru dureri de spate, șocată după ce un medic i-a „recomandat” eutanasia, în Canada

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!