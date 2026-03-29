În co-main event-ul galei UFC Fight Night de la Seattle, fosta campioană Alexa Grasso , în vârstă de 32 de ani, a întrerupt seria de șapte victorii consecutive ale lui Maycee Barber . La jumătatea primei runde, sportiva din Mexic și-a lovit adversara cu o stângă precisă. Lovitura a lăsat-o pe americancă fără reacție, care s-a prăbușit la sol. Dorind să se asigure de succes, Grasso s-a aruncat asupra adversarei și a inițiat o tehnică de strangulare. Arbitrul Mike Beltran a intervenit imediat pentru a opri confruntarea, iar americanca s-a prăbușit în brațele sale.

Intervenție de urgență a medicilor

După oprirea luptei, Barber părea complet dezorientată. Aceasta l-a prins de picior pe arbitru, înainte de a fi așezată pe spate. Imaginile au arătat-o inconștientă, dar cu ochii complet deschiși. Grasso a așteptat intervenția echipajului medical, care a reușit într-un final să o ajute pe americancă să se ridice în picioare. Sportiva din Mexic a fost recompensată cu un bonus de performanță în valoare de 100.000 de dolari.

„M-am întors. Alexa fără accidentări este diferită. Sunt atât de fericită. Desigur, loviturile mele sunt mereu prima armă, dar m-am antrenat foarte mult pentru a obține o finalizare prin submisie pentru că m-am antrenat mult la jiu-jitsu. Am vrut să-mi asigur victoria”, a spus învingătoarea la final.