Brazilianca Alice Pereira a intrat în ring cu americanca Hailey Cowan la categoria feminină bantamweight.
GALERIE FOTO Scene îngrozitoare în UFC! O luptătoare făcută KO cu un genunchi în figură, salvată de arbitru
Sâmbătă seară s-au petrecut scene absolut terifiante în cea mai importantă promoție de arte marțiale mixte, UFC, competiție ce poate fi urmărită LIVE pe VOYO.
Meciul s-a încheiat după doar două runde, pentru că pe finalul rundei doi, Pereira și-a făcut KO adversara cu un genunchi în figură, care a lăsat-o nemișcată pe Cowan, asta după ce americanca a dominat prima parte a luptei.
Totul s-ar fi putut încheia și mai urât, pentru că, așa cum se întâmplă frecvent în UFC, brazilianca s-a năpustit cu o serie de pumni în capul texanei, care zăcea inconștientă, dar arbitrul a intervenit și a îndepărtat-o pe Pereira de Cowan.
În vârstă de doar 20 de ani, Alice Pereira este cea mai tânără luptătoare care a pășit în UFC și, totodată, cea mai tânără luptătoare care și-a făcut KO adversara.
După meci, Cowan și-a liniștit fanii cu o postare pe rețelele sociale: ”Dumnezeu este încă bun. Mai am multe motive să zâmbesc. Sunt bine. Tristă, dar binecuvântată. Pasiunea este ceea ce facem, scopul este motivul pentru care o facem. Mulțumesc, Iisuse, pentru curajul de a face lucrul înfricoșătoare și pentru că am visuri mari. Nu am plecat încă privirea”.
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News