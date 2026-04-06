Meciul s-a încheiat după doar două runde, pentru că pe finalul rundei doi, Pereira și-a făcut KO adversara cu un genunchi în figură, care a lăsat-o nemișcată pe Cowan, asta după ce americanca a dominat prima parte a luptei.

Totul s-ar fi putut încheia și mai urât, pentru că, așa cum se întâmplă frecvent în UFC, brazilianca s-a năpustit cu o serie de pumni în capul texanei, care zăcea inconștientă, dar arbitrul a intervenit și a îndepărtat-o pe Pereira de Cowan.

În vârstă de doar 20 de ani, Alice Pereira este cea mai tânără luptătoare care a pășit în UFC și, totodată, cea mai tânără luptătoare care și-a făcut KO adversara.