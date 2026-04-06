GALERIE FOTO Scene îngrozitoare în UFC! O luptătoare făcută KO cu un genunchi în figură, salvată de arbitru

Scene îngrozitoare în UFC! O luptătoare făcută KO cu un genunchi în figură, salvată de arbitru Alte sporturi
Sâmbătă seară s-au petrecut scene absolut terifiante în cea mai importantă promoție de arte marțiale mixte, UFC, competiție ce poate fi urmărită LIVE pe VOYO.

Brazilianca Alice Pereira a intrat în ring cu americanca Hailey Cowan la categoria feminină bantamweight.

O luptătoare făcută KO cu un genunchi în figură, salvată de arbitru

Hailey Cowan, făcută KO de Alice Pereira

Meciul s-a încheiat după doar două runde, pentru că pe finalul rundei doi, Pereira și-a făcut KO adversara cu un genunchi în figură, care a lăsat-o nemișcată pe Cowan, asta după ce americanca a dominat prima parte a luptei.

Totul s-ar fi putut încheia și mai urât, pentru că, așa cum se întâmplă frecvent în UFC, brazilianca s-a năpustit cu o serie de pumni în capul texanei, care zăcea inconștientă, dar arbitrul a intervenit și a îndepărtat-o pe Pereira de Cowan.

În vârstă de doar 20 de ani, Alice Pereira este cea mai tânără luptătoare care a pășit în UFC și, totodată, cea mai tânără luptătoare care și-a făcut KO adversara.

Alice Pereira, cea mai tânără luptătătoare din UFC

După meci, Cowan și-a liniștit fanii cu o postare pe rețelele sociale: ”Dumnezeu este încă bun. Mai am multe motive să zâmbesc. Sunt bine. Tristă, dar binecuvântată. Pasiunea este ceea ce facem, scopul este motivul pentru care o facem. Mulțumesc, Iisuse, pentru curajul de a face lucrul înfricoșătoare și pentru că am visuri mari. Nu am plecat încă privirea”. 

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Orașul „frumos și ieftin” din România, recomandat de britanici. „E perfect pentru o vacanță”
Orașul „frumos și ieftin” din România, recomandat de britanici. „E perfect pentru o vacanță”
ULTIMELE STIRI
Petrolul - Csikszereda, de la 17:30, LIVE TEXT pe Sport.ro. Turcul Topal, back in business! Echipele de start
Petrolul - Csikszereda, de la 17:30, LIVE TEXT pe Sport.ro. Turcul Topal, back in business! Echipele de start
Anunțul momentului despre Harry Kane!
Anunțul momentului despre Harry Kane!
Cum l-au numit spaniolii pe Istvan Kovacs, după delegarea de la Barcelona - Atletico Madrid
Cum l-au numit spaniolii pe Istvan Kovacs, după delegarea de la Barcelona - Atletico Madrid
Cristi Chivu, anunț uriaș în lupta pentru Scudetto: „Ne bucurăm”
Cristi Chivu, anunț uriaș în lupta pentru Scudetto: „Ne bucurăm”
S-a actualizat ierarhia ATP! Cine este cel mai bine clasat român
S-a actualizat ierarhia ATP! Cine este cel mai bine clasat român
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu

După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu

Elena Ionescu se iubește cu un fost fotbalist de la FCSB! Diferența de vârstă este uriașă

Elena Ionescu se iubește cu un fost fotbalist de la FCSB! Diferența de vârstă este uriașă

Unde se transferă Ștefan Târnovanu? Variantă surpriză pentru portarul tras pe linie moartă de FCSB: ”’Bre, nea Gigi, asta e, atât am putut!’”

Unde se transferă Ștefan Târnovanu? Variantă surpriză pentru portarul tras pe linie moartă de FCSB: ”’Bre, nea Gigi, asta e, atât am putut!’”

Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu

Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu

Alex Chipciu, discurs emoționant despre Mircea Lucescu: „Nu mă așteptam să mai prind un antrenor ca dumnealui”

Alex Chipciu, discurs emoționant despre Mircea Lucescu: „Nu mă așteptam să mai prind un antrenor ca dumnealui”

Ultimele informații în legătură cu starea lui Mircea Lucescu

Ultimele informații în legătură cu starea lui Mircea Lucescu



Recomandarile redactiei
Cum l-au numit spaniolii pe Istvan Kovacs, după delegarea de la Barcelona - Atletico Madrid
Cum l-au numit spaniolii pe Istvan Kovacs, după delegarea de la Barcelona - Atletico Madrid
Cristi Chivu, anunț uriaș în lupta pentru Scudetto: „Ne bucurăm”
Cristi Chivu, anunț uriaș în lupta pentru Scudetto: „Ne bucurăm”
Jackpot pentru Dennis Man: suma câștigată în sezonul de titlu și concluzia trasă de olandezi
Jackpot pentru Dennis Man: suma câștigată în sezonul de titlu și concluzia trasă de olandezi
Anunțul momentului despre Harry Kane!
Anunțul momentului despre Harry Kane!
Mircea Lucescu, în stare gravă la Spitalul Universitar București UPDATE
Mircea Lucescu, în stare gravă la Spitalul Universitar București UPDATE
Alte subiecte de interes
Direct în UFC! Românca face o avere din OnlyFans, dar a prins contractul carierei
Direct în UFC! Românca face o avere din OnlyFans, dar a prins contractul carierei
A devenit campion UFC la șase ani și o lună. Povestea luptătorului care nu s-a născut de ziua lui
A devenit campion UFC la șase ani și o lună. Povestea luptătorului care nu s-a născut de ziua lui 
CITESTE SI
Orașul „frumos și ieftin” din România, recomandat de britanici. „E perfect pentru o vacanță”

stirileprotv Orașul „frumos și ieftin” din România, recomandat de britanici. „E perfect pentru o vacanță”

Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

protv Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

Cum au reacționat românii la scăderea prețului motorinei. Unele stații vând deja combustibil mai ieftin

stirileprotv Cum au reacționat românii la scăderea prețului motorinei. Unele stații vând deja combustibil mai ieftin

Cu cât se vând benzina și motorina azi. Unde pot găsi șoferii din Capitală și din marile orașe cei mai ieftini combustibili

stirileprotv Cu cât se vând benzina și motorina azi. Unde pot găsi șoferii din Capitală și din marile orașe cei mai ieftini combustibili

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
