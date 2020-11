Semnal de alarma tras de Cosmin Olaroiu pentru sportul romanesc: "Nu mai suntem buni la nimic!" Care crede antrenorul ca este solutia

Cosmin Olaroiu a atras atentia asupra nivelului foarte scazut la care a ajuns sportul din Romania.

Proaspat campion al Chinei cu Jiangsu Sunning, Olaroiu a vorbit la DigiSport despre declinul dramatic inregistrat de sportul din Romania. Fostul antrenor al FCSB-ului a evidentiat ca statul roman nu sprijina in niciun fel sportul de performanta si a indemnat la creearea unui cadru legislativ cara sa permita cresterea bugetelor cluburilor sportive.

"Noi eram foarte buni la atletism, la handbal, la gimnastica, la volei, la canotaj, la rugby... acum nu mai suntem buni la nimic! Mai exista o Simona Halep, care e unicat, si in rest nimic. Cu ce l-a ajutat statul roman pe Gica Hagi? El a facut o echipa, statul cu ce l-a ajutat? Trebuie sa ajuti!

Nu ma pricep la politica, dar hai sa facem ceva pentru sport. Sa micosereze taxele, sa ii ajute pe cei care investesc in sport, sa existe o lege in asa fel incat sa crestem bugetele echipelor. Acum, bugetul unei echipe este format in proportie de 90% din drepturile TV. Vrem performanta, dar nu se poate asa! Cati jucatori avem care joaca la echipe de top?", a spus Olaroiu sursei citate.