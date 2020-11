S-a aflat TOTUL despre oferta Barcelonei pentru Neymar! Cat erau dispusi sa dea catalanii pentru a-l aduce inapoi pe starul lui PSG

Fostul vicepresedinte sportiv al catalanilor a dezvaluit detaliile dintre negocierile cu PSG pentru transferul lui Neymar.

Javier Bordas, fostul vicepresedinte sportiv al Barcelonei a vorbit intr-un interviu recent despre cum au decurs negocierile pentru transferul lui Neymar in vara lui 2019. Conform acestuia, catalanii au fost extrem de aproape sa il aduca inapoi pe starul brazilian, insa totul a picat in ultimul moment.

"Am oferit 110 milioane de euro PSG-ului, plus Todibo, Rakitic si cesiunea lui Dembele. PSG voia 130 de milioane de euro, plus cei trei jucatori. Neymar a fost la distanta de 20 de milioane de euro de a se intoarce, tatal lui a spus ca e dispus sa puna el restul de bani, insa mutarea nu s-a mai facut in final", a spus Bordas pentru El Partidazo.

