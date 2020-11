"Le multumesc pentru ca nu m-au vrut!" Reactia INCREDIBILA a pustiului de senzatie al Barcelonei, dupa ce a fost refuzat de Real Madrid

Este unul dintre cei mai promitatori jucatori din lotul lui Koeman, insa ar fi putut ajunge la rivala Real.

Pedri (17 ani) a vorbit in cel mai recent interviu despre posibilitatea pe care a avut-o de a ajunge la Real Madrid in trecut. Extrema care a surprins in tricoul Barcelonei in acest sezon cu doua goluri inscrise in cele 10 meciuri jucate a facut o serie de dezvaluiri pentru El Larguero.



"Nu te poti obisnui sa vezi ce face Messi in teren. Toti jucatorii te surprind si sa poti invata de la ei este un lux. Sa vezi ce face Leo...face ce vrea si cand vrea. In mod clar e un jucator impunator. Sunt impresionat. Sa joc alaturi de el este un premiu pe care l-am primit de la viata.

Cu doua zile inainte de El Clasico mi-au spus ca voi fi titular si mi-am zis 'nu are cum sa fie serios!'.

Am fost o saptamana in probe la Madrid, mi-au spus ca nu am nivelul necesar. M-au dus intr-un birou sa imi spuna asta. Le multumesc pentru ca acum sunt la echipa la care am visat sa joc", a spus Pedri.



Pedri a venit de la Las Palmas la Barcelona, acolo unde a fost imprumutat in 2019 de catalani. Extrema a fost cumparata cu 6 milioane de euro in 2019, insa a fost lasat sa joace in continuare alaturi de fostul sau club pentru a prinde minute si a fost adus inapoi in aceasta vara.

Cotat la 15 milioane de euro conform Transfermarkt, Pedri a jucat 10 meciuri in acest sezon in tricoul catalanilor si a inscris doua goluri.



VIDEO - Primul gol al lui Pedri in Champions League: