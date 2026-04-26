Sabastian Sawe a reuşit performanţa de a doborî recordul mondial la maraton, duminică, la Londra. Cu un timp de 1:59:30, kenyanul a scris o pagină de istorie în lumea sportului.

Sabastian Sawe a fost urmat de etiopianul Yomif Kejelcha (1'59''41) şi de ugandezul Jacob Kiplimo (2'00'28'').

Precedentul record mondial a fost stabilit în 2023 la Chicago de regretatul kenyan Kevin Kiptum 2'00'35''.

La feminin, etiopianca Tigst Assefa şi-a păstrat titlul, îmbunătăţind recordul mondial pentru o cursă exclusiv feminină pe care îl stabilise anul trecut.

Atleta în vârstă de 29 de ani a accelerat în ultimii metri pentru a le depăşi pe kenyencele Joyciline Jepkosgei şi Hellen Obiri, alături de care a alergat pe tot parcursul cursei, şi a trecut linia de sosire după 2 ore, 15 minute şi 41 de secunde de efort, cu nouă secunde mai puţin decât recordul anterior.