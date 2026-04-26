Decenii întregi a visat omenirea la doborârea pragului de 2 ore la un maraton (42,195 de kilometri), considerat „proba regină“ a atletismului! Astăzi, acest „vis interzis“ s-a îndeplinit. După o cursă electrizantă!
La Maratonul de la Londra, unde aplică anual peste 800,000 de oameni pentru cele 50,000 de locuri disponibile la start, Sabastian Sawe (Kenya) și Yomif Kejelcha (Etiopia) ne-au arătat că prin sport „imposibilul“ devine posibil. Cei doi au trecut linia de sosire cu niște timpi „ireali“:
*Sabastian Sawe – 1 oră, 59 de minute și 30 de secunde
*Yomif Kejelcha – 1 oră, 59 de minute și 41 de secunde
Podiumul de la Londra, la masculin, a fost completat de Jacob Kiplimo (Uganda): 2 ore, 28 de secunde.
Incredibil, dar adevărat: toți cei trei alergători au coborât sub recordul mondial, deținut de regretatul Kelvin Kiptum (Kenya). Acesta s-a prăpădit în urma unui accident de mașină, în 2024, la doar 24 de ani. Kiptum terminase Maratonul de la Chicago, în 2023, cu timpul de 2 ore și 35 de seunde.
Eliud Kipchoge, coborâse sub 2 ore, dar recordul era neomologat
Până la cursa fabuloasă de astăzi, la Londra, un singur om coborâse sub pragul de 2 ore, la un maraton. Vorbim despre Eliud Kipchoge (Kenya). În 2019, la Viena (Austria), acesta a parcurs distanța de 42,195 de kilometri după 1 oră, 59 de minute și 40 de secunde. Dar recordul său n-a fost omologat, întrucât evenimentul n-a îndeplinit mai multe condiții necesare pentru ca rezultatul să fie considerat unul oficial.
Acum însă, la șapte ani distanță, cuplul Sawe – Kejelcha a reușit ce părea imposibil, alergând într-un ritm sufocant. Iată cum a parcursul distanța câștigătorul Maratonului de la Londra pe „bucăți“:
Proba feminină de la Londra, câștigată de Tigst Assefa
Atleta etiopiană Tigst Assefa a câştigat pentru al doilea an la rând maratonul de la Londra, ocazie cu care a îmbunătăţit recordul său mondial pentru o cursă exclusiv feminină, stabilit anul trecut.
Atleta de 29 de ani a reuşit un sprint pe ultimii metri ai cursei şi le-a depăşit pe kenyenele Joyciline Jepkosgei şi Hellen Obiri, fiind cronometrată cu timpul de 2 ore, 15 minute şi 41 de secunde, mai rapidă cu nouă secunde faţă de anul trecut.
Obiri a încheiat pe locul secund, în 2 h 15 min 53 sec, iar Jepkosgei a completat podiumul, în 2 h 15 min 55 sec.