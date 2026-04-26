Decenii întregi a visat omenirea la doborârea pragului de 2 ore la un maraton (42,195 de kilometri), considerat „proba regină“ a atletismului! Astăzi, acest „vis interzis“ s-a îndeplinit. După o cursă electrizantă!

La Maratonul de la Londra, unde aplică anual peste 800,000 de oameni pentru cele 50,000 de locuri disponibile la start, Sabastian Sawe (Kenya) și Yomif Kejelcha (Etiopia) ne-au arătat că prin sport „imposibilul“ devine posibil. Cei doi au trecut linia de sosire cu niște timpi „ireali“:

*Sabastian Sawe – 1 oră, 59 de minute și 30 de secunde

*Yomif Kejelcha – 1 oră, 59 de minute și 41 de secunde

Podiumul de la Londra, la masculin, a fost completat de Jacob Kiplimo (Uganda): 2 ore, 28 de secunde.

Incredibil, dar adevărat: toți cei trei alergători au coborât sub recordul mondial, deținut de regretatul Kelvin Kiptum (Kenya). Acesta s-a prăpădit în urma unui accident de mașină, în 2024, la doar 24 de ani. Kiptum terminase Maratonul de la Chicago, în 2023, cu timpul de 2 ore și 35 de seunde.