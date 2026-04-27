Maratonul de la Londra, ediția din 2026, poate fi pus, ca și importanță, lângă alte evenimente colosale, care au marcat istoria omenirii, precum aselenizarea din 1969 sau cucerirea Everestului de către Edmund Hillary, în 1953.

Firește, în România, unde rezultatele sportive cu adevărat valoroase sunt precum ploaia în deșert, am pierdut și noțiunea știrilor adevărate de sport. Ceea ce explică mediatizarea extrem de slabă a rezultatului fabulos, înregistrat la Maratonul de la Londra.

Sport.ro a explicat aici ce înseamnă timpii înregistrați, duminică, de primii doi clasați în proba masculină. Pe scurt, vorbim despre niște rezultate la care omenirea visează de când e lumea!

Viteza medie a câștigătorului: 2 minute, 49 de secunde. Pe kilometru!

Când vedem că Sabastian Sawe (Kenya) a parcurs distanța de 42,195 de kilometri, după 1 oră, 59 de minute și 30 de secunde, nu realizăm adevărata dimensiune a acestui rezultat decât dacă avem o legătură directă cu alergarea. Pe scurt, doar cei care fac acest sport, inclusiv la nivel amator, recreațional, pot înțelege, cât de cât, ce înseamnă să alergi cu această viteză.

Pentru toți ceilalți, merită făcută o precizare: Sabastian Sawe a avut o viteză „ireală“. Pentru că a parcurs fiecare kilometru în 2 minute, 49 de secunde. 99% din oameni nu vor fi în stare să alerge așa, nici măcar 500 de metri. Alergătorul din Kenya a menținut această viteză pe o distanță de 42 de kilometri!