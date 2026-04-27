Maratonul de la Londra, ediția din 2026, poate fi pus, ca și importanță, lângă alte evenimente colosale, care au marcat istoria omenirii, precum aselenizarea din 1969 sau cucerirea Everestului de către Edmund Hillary, în 1953.
Firește, în România, unde rezultatele sportive cu adevărat valoroase sunt precum ploaia în deșert, am pierdut și noțiunea știrilor adevărate de sport. Ceea ce explică mediatizarea extrem de slabă a rezultatului fabulos, înregistrat la Maratonul de la Londra.
Sport.ro a explicat aici ce înseamnă timpii înregistrați, duminică, de primii doi clasați în proba masculină. Pe scurt, vorbim despre niște rezultate la care omenirea visează de când e lumea!
Viteza medie a câștigătorului: 2 minute, 49 de secunde. Pe kilometru!
Când vedem că Sabastian Sawe (Kenya) a parcurs distanța de 42,195 de kilometri, după 1 oră, 59 de minute și 30 de secunde, nu realizăm adevărata dimensiune a acestui rezultat decât dacă avem o legătură directă cu alergarea. Pe scurt, doar cei care fac acest sport, inclusiv la nivel amator, recreațional, pot înțelege, cât de cât, ce înseamnă să alergi cu această viteză.
Pentru toți ceilalți, merită făcută o precizare: Sabastian Sawe a avut o viteză „ireală“. Pentru că a parcurs fiecare kilometru în 2 minute, 49 de secunde. 99% din oameni nu vor fi în stare să alerge așa, nici măcar 500 de metri. Alergătorul din Kenya a menținut această viteză pe o distanță de 42 de kilometri!
Sabastian Sawe a mâncat ceva foarte ușor înainte de cursă
Desigur, acum se fac fel și fel de discuții despre dieta câștigătorului Maratonului de la Londra sau despre încălțările sale ultrasofisticate. Realist vorbind însă, în spatele rezultatului africanului stă, în primul rând, o muncă titanică, de neconceput pentru „muritorii de rând“.
Și, totuși, Sawe a dezvăluit câteva detalii despre ritualul său de dinaintea cursei care i-a asigurat locul în istoria omenirii.
În primul rând, pantofii Adidas cu care a alergat Sawe au avut placa de carbon în talpă (pentru o propulsie mai bună) și au cântărit doar 100 de grame. Ce-i drept, acești pantofi au fost valorificați de antrenamentele sufocante făcute de Sabastian Sawe. Acesta aleargă, săptămânal, între 200 și 240 de kilometri.
Ce a mâncat însă africanul, în dimineața cursei sale formidabile? Ceva foarte ușor, după cum a povestit chiar el: „Am mâncat două felii de pâine, miere şi ceai“.
Potrivit news.ro, de alimentația lui Sawe s-a ocupat o întreagă echipă pusă la dispoziția sa de sponsorul Maurten, brand specialist în nutriţie sportivă.
Cercetătorii mărcii l-au însoţit pe atlet, în Kenya, timp de 32 de zile, în cursul anului, pentru a elabora protocolul nutriţional perfect pentru ziua cursei.
Sabastian Sawe a început să consume băuturi energizante, bogate în carbohidraţi, încă de vineri. Micul dejun a fost luat la ora 6 dimineaţa duminică, adică cu 3 ore şi jumătate înainte de începerea cursei. La ora 06:45, atletul african a ingerat bicarbonat de sodiu pentru a reduce acumularea de acid lactic în timpul efortului. Cu cinci minute înainte de startul probei, kenyanul a luat un ultim gel. În timpul cursei, Sawe a băut 160 ml de băutură energizantă la fiecare cinci kilometri şi a luat un gel bogat în cofeină la kilometrul 20, cu cinci kilometri înainte de atacul său pentru a trece în fruntea plutonului de alergători.
În total, Sabastian Sawe a consumat 115 grame de carbohidraţi pe oră. Acest lucru nu trebuie să le dea idei tuturor amatorilor de alergare, sub riscul de a avea surprize foarte neplăcute în timpul curselor lor. Pentru că nu toată lumea este capabilă să ingereze atâţia carbohidraţi în timpul unor eforturi atât de intense. În medie, se recomandă alergătorilor să consume 50-60 de grame de carbohidraţi pe oră, unii putând ajunge până la 90 de grame.