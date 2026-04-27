GALERIE FOTO Ireal: cu ce viteză a alergat kenyanul care a terminat maratonul în sub 2 ore și ce a mâncat înainte

Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

La Londra, s-a înregistrat o performanță incredibilă pentru omenire. 

TAGS:
alergaremaratonMaratonul de la LondraSabastian Sawe
Din articol

Maratonul de la Londra, ediția din 2026, poate fi pus, ca și importanță, lângă alte evenimente colosale, care au marcat istoria omenirii, precum aselenizarea din 1969 sau cucerirea Everestului de către Edmund Hillary, în 1953.

Firește, în România, unde rezultatele sportive cu adevărat valoroase sunt precum ploaia în deșert, am pierdut și noțiunea știrilor adevărate de sport. Ceea ce explică mediatizarea extrem de slabă a rezultatului fabulos, înregistrat la Maratonul de la Londra.

Sport.ro a explicat aici ce înseamnă timpii înregistrați, duminică, de primii doi clasați în proba masculină. Pe scurt, vorbim despre niște rezultate la care omenirea visează de când e lumea!

Viteza medie a câștigătorului: 2 minute, 49 de secunde. Pe kilometru!

Când vedem că Sabastian Sawe (Kenya) a parcurs distanța de 42,195 de kilometri, după 1 oră, 59 de minute și 30 de secunde, nu realizăm adevărata dimensiune a acestui rezultat decât dacă avem o legătură directă cu alergarea. Pe scurt, doar cei care fac acest sport, inclusiv la nivel amator, recreațional, pot înțelege, cât de cât, ce înseamnă să alergi cu această viteză.

Pentru toți ceilalți, merită făcută o precizare: Sabastian Sawe a avut o viteză „ireală“. Pentru că a parcurs fiecare kilometru în 2 minute, 49 de secunde. 99% din oameni nu vor fi în stare să alerge așa, nici măcar 500 de metri. Alergătorul din Kenya a menținut această viteză pe o distanță de 42 de kilometri!

Sabastian Sawe, primul om care a terminat un maraton oficial în sub 2 ore

  • Sawe
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Sabastian Sawe a mâncat ceva foarte ușor înainte de cursă

Desigur, acum se fac fel și fel de discuții despre dieta câștigătorului Maratonului de la Londra sau despre încălțările sale ultrasofisticate. Realist vorbind însă, în spatele rezultatului africanului stă, în primul rând, o muncă titanică, de neconceput pentru „muritorii de rând“. 

Și, totuși, Sawe a dezvăluit câteva detalii despre ritualul său de dinaintea cursei care i-a asigurat locul în istoria omenirii.

În primul rând, pantofii Adidas cu care a alergat Sawe au avut placa de carbon în talpă (pentru o propulsie mai bună) și au cântărit doar 100 de grame. Ce-i drept, acești pantofi au fost valorificați de antrenamentele sufocante făcute de Sabastian Sawe. Acesta aleargă, săptămânal, între 200 și 240 de kilometri.

Ce a mâncat însă africanul, în dimineața cursei sale formidabile? Ceva foarte ușor, după cum a povestit chiar el: „Am mâncat două felii de pâine, miere şi ceai“. 

Potrivit news.ro, de alimentația lui Sawe s-a ocupat o întreagă echipă pusă la dispoziția sa de sponsorul Maurten, brand specialist în nutriţie sportivă.

Cercetătorii mărcii l-au însoţit pe atlet, în Kenya, timp de 32 de zile, în cursul anului, pentru a elabora protocolul nutriţional perfect pentru ziua cursei.

Sabastian Sawe a început să consume băuturi energizante, bogate în carbohidraţi, încă de vineri. Micul dejun a fost luat la ora 6 dimineaţa duminică, adică cu 3 ore şi jumătate înainte de începerea cursei. La ora 06:45, atletul african a ingerat bicarbonat de sodiu pentru a reduce acumularea de acid lactic în timpul efortului. Cu cinci minute înainte de startul probei, kenyanul a luat un ultim gel. În timpul cursei, Sawe a băut 160 ml de băutură energizantă la fiecare cinci kilometri şi a luat un gel bogat în cofeină la kilometrul 20, cu cinci kilometri înainte de atacul său pentru a trece în fruntea plutonului de alergători.

În total, Sabastian Sawe a consumat 115 grame de carbohidraţi pe oră. Acest lucru nu trebuie să le dea idei tuturor amatorilor de alergare, sub riscul de a avea surprize foarte neplăcute în timpul curselor lor. Pentru că nu toată lumea este capabilă să ingereze atâţia carbohidraţi în timpul unor eforturi atât de intense. În medie, se recomandă alergătorilor să consume 50-60 de grame de carbohidraţi pe oră, unii putând ajunge până la 90 de grame.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Aliații lui Orbán se grăbesc să își mute averile din Ungaria cu avioane private. Lista țărilor unde și-ar ascunde miliardele
ARTICOLE PE SUBIECT
Nike lansează noul model de pantof de alergare Structure Plus: o revoluție a stabilității și a confortului suprem (P)
Cum să îți alegi corect pantofii de alergare: Alexandru Corneschi, ghid pentru amatori, la Poveștile Sport.ro
Maratonistul Alexandru Corneschi dezvăluie la Poveștile Sport.ro ce mănâncă înainte de o cursă de alergare
ULTIMELE STIRI
Drăgușin asistă la un caz de Dosarele X, la Tottenham: ce s-a întâmplat, neverosimil!
Surpriza UEFA pentru Kyros Vassaras! Ce rol a primit șeful CCA la semifinala Atletico - Arsenal
Metaloglobus - Unirea Slobozia se joacă ACUM: deschidere de scor, la Clinceni
Aryna Sabalenka, victorie cu emoții la Madrid: revenire spectaculoasă cu Naomi Osaka
L-au „taxat” pe Victor Angelescu, iar Costel Gâlcă a reacționat: „Dezamăgirea e mare”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

Inter, depunctată pe final de sezon? Scandalul din Italia poate arunca în aer lupta la titlu

Chivu pleacă frustrat de la Torino, dar e la un pas de Scudetto: "Un sezon excelent"

Torino - Inter 2-2 | Nebunie curată! Cristi Chivu răsuflă ușurat, după ce gazdele au fost cât pe ce să facă ”remontada”

Elias Charalambous, primele declarații la sosirea în România. Ce a spus despre FCSB

Jack Grealish, găsit beat într-un bar din Manchester! Imagini dezolante cu starul englez

Recomandarile redactiei
Semnează Florin Tănase?! Ce a spus golgheterul lui FCSB
Elias Charalambous, primele declarații la sosirea în România. Ce a spus despre FCSB
CSM București și-a aflat adversara din semifinalele Ligii Campionilor
Filmare antologică din Qatar cu Cosmin Contra: românul, victima unei „intrări criminale“
Răzbunarea iraniană, înfiorătoare: ce au pățit „trădătoarele de țară“ la revenirea acasă
Alte subiecte de interes
Bucharest International Half Marathon by Constantina Diță aduce din nou alergătorii împreună pentru o cauză socială
Fostul star al FCSB-ului a descoperit o plăcere dureroasă: „O fac pentru mine“
Simona Maxim a împlinit 39 de ani! Ce mai face fosta atletă care a făcut senzație la Rotterdam în 2013, cu ce se ocupă și ce are în plan: ”La anul revin!”
Cătălin Oprișan merge pe urma soldatului care a născut o probă atletică unde imposibilul nu există. Fidipide n-a alergat un singur maraton, ci vreo 10! În câteva zile!
Performanță colosală pentru istoria omenirii, la Maratonul de la Londra: rezultatul face înconjurul lumii!
Maratonul de la Londra uimește: suma strânsă într-o singură zi, fabuloasă!
CITESTE SI
O femeie din Mexic a fost căutată patru zile după ce a dispărut, pentru că nimeni nu a recunoscut-o din poze de pe rețele

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

POLITICO: România, unul dintre ”aliații model” din NATO care au intrat în grațiile SUA. ”Va primi favoarea noastră specială”

Aliații lui Orbán se grăbesc să își mute averile din Ungaria cu avioane private. Lista țărilor unde și-ar ascunde miliardele

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!