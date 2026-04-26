Rrahmani a semnat cu gigantul din Serie A! Salariul uriaș primit după ce a refuzat turcii și arabii

Fundașul în vârstă de 32 de ani evoluează pentru formația de lângă Vezuviu încă din 2020. Deși vechiul său angajament ar fi expirat abia în 2027, stoperul a preferat să rămână loial grupării napolitane, ignorând ofertele tentante venite din afara Italiei.

Salt financiar important pentru internaționalul kosovar

Prelungirea înțelegerii a adus cu sine și o creștere substanțială a salariului. Potrivit informațiilor, fotbalistul a fost recompensat de conducerea clubului pentru evoluțiile sale constante din ultimele sezoane din Peninsulă.

„Acordul a fost atins și a fost deja semnat”, a transmis jurnalistul Nicolo Schira. Sursa citată menționează că salariul anual al lui Rrahmani a crescut de la 2,5 milioane de euro la 3,8 milioane de euro pe sezon.

Astfel, dacă își va duce noul contract la bun sfârșit, fundașul central va bifa o perioadă de nouă ani consecutivi în tricoul echipei din sudul Italiei.