Fundașul în vârstă de 32 de ani evoluează pentru formația de lângă Vezuviu încă din 2020. Deși vechiul său angajament ar fi expirat abia în 2027, stoperul a preferat să rămână loial grupării napolitane, ignorând ofertele tentante venite din afara Italiei.
Rrahmani a semnat cu gigantul din Serie A! Salariul uriaș primit după ce a refuzat turcii și arabii
Amir Rrahmani a decis să continue la Napoli până în 2029, după ce a respins propuneri importante din partea lui Fenerbahce și a cluburilor arabe.
Salt financiar important pentru internaționalul kosovar
Prelungirea înțelegerii a adus cu sine și o creștere substanțială a salariului. Potrivit informațiilor, fotbalistul a fost recompensat de conducerea clubului pentru evoluțiile sale constante din ultimele sezoane din Peninsulă.
„Acordul a fost atins și a fost deja semnat”, a transmis jurnalistul Nicolo Schira. Sursa citată menționează că salariul anual al lui Rrahmani a crescut de la 2,5 milioane de euro la 3,8 milioane de euro pe sezon.
Astfel, dacă își va duce noul contract la bun sfârșit, fundașul central va bifa o perioadă de nouă ani consecutivi în tricoul echipei din sudul Italiei.
