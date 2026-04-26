Rrahmani a semnat cu gigantul din Serie A! Salariul uriaș primit după ce a refuzat turcii și arabii

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Amir Rrahmani a decis să continue la Napoli până în 2029, după ce a respins propuneri importante din partea lui Fenerbahce și a cluburilor arabe.

TAGS:
Din articol

Fundașul în vârstă de 32 de ani evoluează pentru formația de lângă Vezuviu încă din 2020. Deși vechiul său angajament ar fi expirat abia în 2027, stoperul a preferat să rămână loial grupării napolitane, ignorând ofertele tentante venite din afara Italiei.

Salt financiar important pentru internaționalul kosovar

Prelungirea înțelegerii a adus cu sine și o creștere substanțială a salariului. Potrivit informațiilor, fotbalistul a fost recompensat de conducerea clubului pentru evoluțiile sale constante din ultimele sezoane din Peninsulă.

„Acordul a fost atins și a fost deja semnat”, a transmis jurnalistul Nicolo Schira. Sursa citată menționează că salariul anual al lui Rrahmani a crescut de la 2,5 milioane de euro la 3,8 milioane de euro pe sezon.

Astfel, dacă își va duce noul contract la bun sfârșit, fundașul central va bifa o perioadă de nouă ani consecutivi în tricoul echipei din sudul Italiei.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
ARTICOLE PE SUBIECT
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!