Alexander Zverev şi Stefanos Tsitsipas, SHOW la Madrid: cum s-au calificat cei doi tenismeni

Zverev, dublu campion la Madrid (2018, 2021), l-a învins pe argentinianul Mariano Navone, câştigătorul de anul acesta de la Bucureşti, cu 6-1, 3-6, 6-3.

Rrahmani a semnat cu gigantul din Serie A! Salariul uriaș primit după ce a refuzat turcii și arabii

Ion Țiriac se retrage din afaceri! Cine preia imperiul de miliarde de euro

Stefanos Tsitsipas, OUT de la US Open 2024! Dezamăgirile se țin în lanț pentru grec

Stefanos Tsitsipas, OUT de la US Open 2024! Dezamăgirile se țin în lanț pentru grec

Stefanos Tsitsipas, finalistul din 2019, a reuşit o victorie în faţa kazahului Aleksandr Bublik, al optulea favorit, cu 6-2, 7-5, după 73 de minute. Tsitsipas a reuşit pentru prima oară victorii consecutive pe zgură la sfertul de finală de anul trecut de la Barcelona.

În alt meci din turul secund, rusul Daniil Medvedev l-a învins pe maghiarul Fabian Marozsan cu 6-2, 6-7 (7/3), 6-4, obţinând prima sa victorie pe zgură în acest sezon.

Spaniolul Daniel Merida, finalist la Ţiriac Open, la începutul lunii, s-a calificat în premier în runda a treia la un turneu ATP Masters 1.000.

Rezultatele înregistrate sâmbătă în turul al doilea la simplu masculin la Mutua Madrid Open (ATP):

Stefanos Tsitsipas (Grecia) - Aleksandr Bublik (Kazahstan/N.8) 6-2, 7-5

Daniel Merida (Spania) - Corentin Moutet (Franţa/N.26) 6-3, 6-4

Alejandro Davidovich (Spania/N.20) - Pablo Carreno Busta (Spania) 6-3, 6-3

Casper Ruud (Norvegia/N.12) - Jaume Munar (Spania) 6-0, 6-1

Francisco Cerundolo (Argentina/N.16) - Yannick Hanfmann (Germania) 6-1, 7-5

Luciano Darderi (Italia/N.18) - Juan Manuel Cerundolo (Argentina) 6-1, 6-3

Alexander Blockx (Belgia) - Brandon Nakashima (SUA/N.28) 3-6, 6-3, 6-4

Felix Auger-Aliassime (Canada/N.3) - Vilius Gaubas (Lituania) 6-3, 6-4

Daniil Medvedev (Rusia/N.7) - Fabian Marozsan (Ungaria) 6-2, 6-7 (3/7), 6-4

Nicolai Budkov Kjaer (Norvegia) - Denis Shapovalov (Canada/N.31) 6-2, 6-1

Daniel Vallejo (Paraguay) - Learner Tien (SUA/N.17) 6-4, 6-3

Flavio Cobolli (Italia/N.10) - Camilo Ugo Carabelli (Argentina) 6-7 (7/9), 6-1, 6-4

Karen Hacianov (Rusia/N.13) - Adam Walton (Australia) 6-2, 6-3

Jakub Mensik (Cehia/N.23) - Martin Damm Jr. (SUA) 6-3, 6-4

Terence Atmane (Franţa) - Ugo Humbert (Franţa/N.30) 7-6 (7/3), 7-6 (7/5)

Alexander Zverev (Germania/N.2) - Mariano Navone (Argentina) 6-1, 3-6, 6-3

Agerpres