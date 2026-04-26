Alexander Zverev şi Stefanos Tsitsipas, SHOW la Madrid: cum s-au calificat cei doi tenismeni
Zverev, dublu campion la Madrid (2018, 2021), l-a învins pe argentinianul Mariano Navone, câştigătorul de anul acesta de la Bucureşti, cu 6-1, 3-6, 6-3.
Tenismanul german Alexander Zverev, numărul trei mondial, şi grecul Stefanos Tsitsipas s-au calificat, sâmbătă, în runda a treia a turneului ATP Masters 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 8.235.540 de euro.
Stefanos Tsitsipas, finalistul din 2019, a reuşit o victorie în faţa kazahului Aleksandr Bublik, al optulea favorit, cu 6-2, 7-5, după 73 de minute. Tsitsipas a reuşit pentru prima oară victorii consecutive pe zgură la sfertul de finală de anul trecut de la Barcelona.
În alt meci din turul secund, rusul Daniil Medvedev l-a învins pe maghiarul Fabian Marozsan cu 6-2, 6-7 (7/3), 6-4, obţinând prima sa victorie pe zgură în acest sezon.
Spaniolul Daniel Merida, finalist la Ţiriac Open, la începutul lunii, s-a calificat în premier în runda a treia la un turneu ATP Masters 1.000.
Rezultatele înregistrate sâmbătă în turul al doilea la simplu masculin la Mutua Madrid Open (ATP):
Agerpres
