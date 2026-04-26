GALERIE FOTO Alexander Zverev şi Stefanos Tsitsipas, SHOW la Madrid: cum s-au calificat cei doi tenismeni

Alexander Zverev şi Stefanos Tsitsipas, SHOW la Madrid: cum s-au calificat cei doi tenismeni Tenis
Tenismanul german Alexander Zverev, numărul trei mondial, şi grecul Stefanos Tsitsipas s-au calificat, sâmbătă, în runda a treia a turneului ATP Masters 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 8.235.540 de euro. 

Alexander ZverevTenisMadridStefanos Tsitsipas
Alexander Zverev şi Stefanos Tsitsipas, SHOW la Madrid: cum s-au calificat cei doi tenismeni

Zverev, dublu campion la Madrid (2018, 2021), l-a învins pe argentinianul Mariano Navone, câştigătorul de anul acesta de la Bucureşti, cu 6-1, 3-6, 6-3.

Stefanos Tsitsipas, OUT de la US Open 2024! Dezamăgirile se țin în lanț pentru grec
Stefanos Tsitsipas, OUT de la US Open 2024! Dezamăgirile se țin în lanț pentru grec
Stefanos Tsitsipas, finalistul din 2019, a reuşit o victorie în faţa kazahului Aleksandr Bublik, al optulea favorit, cu 6-2, 7-5, după 73 de minute. Tsitsipas a reuşit pentru prima oară victorii consecutive pe zgură la sfertul de finală de anul trecut de la Barcelona.

În alt meci din turul secund, rusul Daniil Medvedev l-a învins pe maghiarul Fabian Marozsan cu 6-2, 6-7 (7/3), 6-4, obţinând prima sa victorie pe zgură în acest sezon.

Spaniolul Daniel Merida, finalist la Ţiriac Open, la începutul lunii, s-a calificat în premier în runda a treia la un turneu ATP Masters 1.000.

Rezultatele înregistrate sâmbătă în turul al doilea la simplu masculin la Mutua Madrid Open (ATP):

  • Stefanos Tsitsipas (Grecia) - Aleksandr Bublik (Kazahstan/N.8) 6-2, 7-5
  • Daniel Merida (Spania) - Corentin Moutet (Franţa/N.26) 6-3, 6-4
  • Alejandro Davidovich (Spania/N.20) - Pablo Carreno Busta (Spania) 6-3, 6-3
  • Casper Ruud (Norvegia/N.12) - Jaume Munar (Spania) 6-0, 6-1
  • Francisco Cerundolo (Argentina/N.16) - Yannick Hanfmann (Germania) 6-1, 7-5
  • Luciano Darderi (Italia/N.18) - Juan Manuel Cerundolo (Argentina) 6-1, 6-3
  • Alexander Blockx (Belgia) - Brandon Nakashima (SUA/N.28) 3-6, 6-3, 6-4
  • Felix Auger-Aliassime (Canada/N.3) - Vilius Gaubas (Lituania) 6-3, 6-4
  • Daniil Medvedev (Rusia/N.7) - Fabian Marozsan (Ungaria) 6-2, 6-7 (3/7), 6-4
  • Nicolai Budkov Kjaer (Norvegia) - Denis Shapovalov (Canada/N.31) 6-2, 6-1
  • Daniel Vallejo (Paraguay) - Learner Tien (SUA/N.17) 6-4, 6-3
  • Flavio Cobolli (Italia/N.10) - Camilo Ugo Carabelli (Argentina) 6-7 (7/9), 6-1, 6-4
  • Karen Hacianov (Rusia/N.13) - Adam Walton (Australia) 6-2, 6-3
  • Jakub Mensik (Cehia/N.23) - Martin Damm Jr. (SUA) 6-3, 6-4
  • Terence Atmane (Franţa) - Ugo Humbert (Franţa/N.30) 7-6 (7/3), 7-6 (7/5)
  • Alexander Zverev (Germania/N.2) - Mariano Navone (Argentina) 6-1, 3-6, 6-3

Agerpres

Viktor Orban își cedează mandatul de parlamentar. Susține că se va concentra pe „reorganizarea părții naționale”
Viktor Orban își cedează mandatul de parlamentar. Susține că se va concentra pe „reorganizarea părții naționale”
ARTICOLE PE SUBIECT
Simona Halep susține tenisul din Republica Moldova: va juca tocmai cu uriașul del Potro, la Chișinău
Simona Halep susține tenisul din Republica Moldova: va juca tocmai cu uriașul del Potro, la Chișinău
„S-a topit” internetul: Rafa Nadal Jr. joacă tenis, sub privirile tatălui, pe Santiago Bernabeu. Cum a reacționat Sinner
„S-a topit” internetul: Rafa Nadal Jr. joacă tenis, sub privirile tatălui, pe Santiago Bernabeu. Cum a reacționat Sinner
Dublă confirmare. Camila Giorgi lasă Argentina și revine în tenis în 2027, la 35 de ani: o singură condiție
Dublă confirmare. Camila Giorgi lasă Argentina și revine în tenis în 2027, la 35 de ani: o singură condiție
ULTIMELE STIRI
Ion Țiriac se retrage din afaceri! Cine preia imperiul de miliarde de euro
Ion Țiriac se retrage din afaceri! Cine preia imperiul de miliarde de euro
Rrahmani a semnat cu gigantul din Serie A! Salariul uriaș primit după ce a refuzat turcii și arabii
Rrahmani a semnat cu gigantul din Serie A! Salariul uriaș primit după ce a refuzat turcii și arabii
GOOOOL Tony Strata! Fundașul a spart gheața în Portugalia
GOOOOL Tony Strata! Fundașul a spart gheața în Portugalia
Nicolae Dică a reacționat imediat: ce a spus despre antrenorul dorit de FCSB
Nicolae Dică a reacționat imediat: ce a spus despre antrenorul dorit de FCSB
Tragic! A murit la doar 21 de ani după ce a fost lovit de o maşină
Tragic! A murit la doar 21 de ani după ce a fost lovit de o maşină
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
O neglijență cât un titlu?! Szabolcs Kovacs nu a ezitat când a văzut greșeala din CFR Cluj - „U” Cluj

O neglijență cât un titlu?! Szabolcs Kovacs nu a ezitat când a văzut greșeala din CFR Cluj - „U” Cluj

Mirel Rădoi, făcut praf la primul meci în Turcia! Debut cu stângul la Gaziantep

Mirel Rădoi, făcut praf la primul meci în Turcia! Debut cu stângul la Gaziantep

Grecii au descris într-un singur cuvânt PAOK-ul lui Lucescu după finala pierdută cu OFI Crete

Grecii au descris într-un singur cuvânt PAOK-ul lui Lucescu după finala pierdută cu OFI Crete

Vinicius cere un salariu astronomic la Real Madrid! Decizia luată de conducere

Vinicius cere un salariu astronomic la Real Madrid! Decizia luată de conducere

El ar fi noul antrenor al lui Real Madrid din vară! Va fi pe bancă la Cupa Mondială

El ar fi noul antrenor al lui Real Madrid din vară! Va fi pe bancă la Cupa Mondială

Lovitură pentru FCSB! MM Stoica: „S-a terminat!”

Lovitură pentru FCSB! MM Stoica: „S-a terminat!”



Recomandarile redactiei
Nicolae Dică a reacționat imediat: ce a spus despre antrenorul dorit de FCSB
Nicolae Dică a reacționat imediat: ce a spus despre antrenorul dorit de FCSB
Rrahmani a semnat cu gigantul din Serie A! Salariul uriaș primit după ce a refuzat turcii și arabii
Rrahmani a semnat cu gigantul din Serie A! Salariul uriaș primit după ce a refuzat turcii și arabii
Ion Țiriac se retrage din afaceri! Cine preia imperiul de miliarde de euro
Ion Țiriac se retrage din afaceri! Cine preia imperiul de miliarde de euro
E gata! Cosmin Olăroiu are oferta pe masă
E gata! Cosmin Olăroiu are oferta pe masă
Fața la Joc, LIVE la PRO TV și pe VOYO, de la 13:30! Diana Bulimar și Sorin Pârcălab sunt invitații speciali
Fața la Joc, LIVE la PRO TV și pe VOYO, de la 13:30! Diana Bulimar și Sorin Pârcălab sunt invitații speciali
Alte subiecte de interes
Cincinnati, plin de recorduri doborâte! Cine se va duela în marea finală
Cincinnati, plin de recorduri doborâte! Cine se va duela în marea finală
Sub privirile Reginei Letizia, Carlos Alcaraz s-a calificat în semifinale la JO + surpriză de proporții pe tabloul masculin
Sub privirile Reginei Letizia, Carlos Alcaraz s-a calificat în semifinale la JO + surpriză de proporții pe tabloul masculin
"Nu-și fac treaba prea bine!" Noul star danez al tenisului, pregătit de Mouratoglou, neagă informațiile apărute pe X
"Nu-și fac treaba prea bine!" Noul star danez al tenisului, pregătit de Mouratoglou, neagă informațiile apărute pe X
Stefanos Tsitsipas și-a demis tatăl! Cum au ajuns să se mai înțeleagă
Stefanos Tsitsipas și-a demis tatăl! Cum au ajuns să se mai înțeleagă
Nebunie la Madrid! Furia Roja a sărbătorit cu zeci de mii de fani trofeul câștigat la EURO 2024
Nebunie la Madrid! Furia Roja a sărbătorit cu zeci de mii de fani trofeul câștigat la EURO 2024
Motivul pentru care Jannick Sinner s-a retras de la Mastersul din Madrid
Motivul pentru care Jannick Sinner s-a retras de la Mastersul din Madrid
CITESTE SI
Dronă a Rusiei, prăbușită în orașul Galați. MApN anunță că a detectat alte ”fragmente” în județul Tulcea

stirileprotv Dronă a Rusiei, prăbușită în orașul Galați. MApN anunță că a detectat alte ”fragmente” în județul Tulcea

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Top 5 țări care te plătesc să te muți acolo. Într-una dintre ele poți cumpăra locuințe cu mai puțin de 1 euro

stirileprotv Top 5 țări care te plătesc să te muți acolo. Într-una dintre ele poți cumpăra locuințe cu mai puțin de 1 euro

Greșeala care trebuie evitată dacă ai o mașină cu transmisie automată. Ce să nu faci niciodată la semafor

stirileprotv Greșeala care trebuie evitată dacă ai o mașină cu transmisie automată. Ce să nu faci niciodată la semafor

