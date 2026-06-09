Rusia schimbă regulile jocului! Șapte modificări majore anunțate de la Moscova

Liga de hochei KHL a actualizat regulamentul pentru stagiunea 2026-2027. Măsurile vizează fluidizarea acțiunii și reducerea pauzelor, iar sezonul va debuta oficial pe 5 septembrie.

Potrivit informațiilor venite din presa rusă de specialitate, oficialii din Kontinental Hockey League (KHL) au definitivat noile directive pentru următorul sezon. Aceste decizii au fost luate la cererea echipelor implicate, cu obiectivul de a face hocheiul mult mai alert și spectaculos.

„Regulile au fost aprobate în urma sondajelor efectuate în rândul cluburilor”, a transmis site-ul oficial al ligii asiatice și est-europene.