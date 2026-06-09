Rusia schimbă regulile jocului! Șapte modificări majore anunțate de la Moscova

Rusia schimbă regulile jocului! Șapte modificări majore anunțate de la Moscova Sporturi
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Decizie importantă luată în Rusia.

TAGS:
HocheiRusiaKHLKontinental Hockey League
Din articol

Liga de hochei KHL a actualizat regulamentul pentru stagiunea 2026-2027. Măsurile vizează fluidizarea acțiunii și reducerea pauzelor, iar sezonul va debuta oficial pe 5 septembrie.

Potrivit informațiilor venite din presa rusă de specialitate, oficialii din Kontinental Hockey League (KHL) au definitivat noile directive pentru următorul sezon. Aceste decizii au fost luate la cererea echipelor implicate, cu obiectivul de a face hocheiul mult mai alert și spectaculos.

„Regulile au fost aprobate în urma sondajelor efectuate în rândul cluburilor”, a transmis site-ul oficial al ligii asiatice și est-europene.

  • Vladimir putin gettyimages 2279498680
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Noutățile care schimbă ritmul pe gheață

Iată cele șapte modificări fundamentale care vor avea ca obiectiv dinamizarea partidelor din toamnă:

  1. Startul competiției: Primul puc va fi aruncat pe 5 septembrie 2026, dată la care se va relua oficial lupta pentru campionat.
  2. Pasa cu mâna (Regula 79): Arbitrii nu vor mai opri faza dacă un jucător pasează cu mâna în propria jumătate, iar un coechipier recepționează pucul în aceeași zonă, strict înainte de linia roșie. Locul pasei și al recepției va stabili cu exactitate zona în care se află pucul la momentul atingerii.
  3. Decizii video la cererea arbitrilor (Regula 63): Oficialii au primit dreptul de a solicita ei înșiși analiza video pentru a stabili cu precizie dacă a existat sau nu o încălcare a regulamentului, fără a mai depinde exclusiv de bănci.
  4. Pedepsirea simulărilor (Regula 64): În timpul analizei video pentru incidente care implică ridicarea crosei la nivelul feței sau faulturi cu potențial de pedeapsă majoră, arbitrii pot evalua suplimentar și o eventuală simulare din partea jucătorului aparent lovit.
  5. Analiză simultană în fața porții (Regula 37): La verificarea video a trecerii pucului dincolo de linia porții, centrul specializat va judeca automat și posibilele blocaje sau interferențe asupra portarului. Anterior, era nevoie de o solicitare expresă din partea antrenorului („coach's challenge”). Această simplificare elimină pauzele lungi din joc.
  6. Mănușa deschisă (Regula 67): Hocheiștilor le este strict interzis să strângă pucul în mănușă. Aceștia îl vor putea atinge și juca doar cu palma deschisă.
  7. Toleranță la căști (Regula 9): Dacă un sportiv își pierde casca pe parcursul unei faze aglomerate, o ridică imediat de pe gheață, și-o pune pe cap și își continuă jocul, el nu va mai fi sancționat cu o penalizare minoră.
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Poliția Locală Constanța explică intervenția în cazul șoferului de TIR: „L-am imobilizat ca să prevenim o tragedie”
Poliția Locală Constanța explică intervenția în cazul șoferului de TIR: „L-am imobilizat ca să prevenim o tragedie”
ARTICOLE PE SUBIECT
Anunțul la care puțini s-ar fi așteptat, după al doilea episod groaznic cu Christian Eriksen în prim-plan
Anunțul la care puțini s-ar fi așteptat, după al doilea episod groaznic cu Christian Eriksen în prim-plan
Mesajul de la Paris care i-a șters zâmbetul de pe buze lui Vladimir Putin
Mesajul de la Paris care i-a șters zâmbetul de pe buze lui Vladimir Putin
Coman, marcator după 18 luni la națională, a rupt tăcerea despre ce i se întâmplă: „Puțini știu asta!“
Coman, marcator după 18 luni la națională, a rupt tăcerea despre ce i se întâmplă: „Puțini știu asta!“
ULTIMELE STIRI
Nu mai e loc de întoarcere pentru Darius Olaru! Gigi Becali, decizie definitivă: „Îți dau drumul”
Nu mai e loc de întoarcere pentru Darius Olaru! Gigi Becali, decizie definitivă: „Îți dau drumul”
Fostul jucător de la FCSB s-a transferat în Liga 2: ”Am venit aici cu inima deschisă”
Fostul jucător de la FCSB s-a transferat în Liga 2: ”Am venit aici cu inima deschisă”
Gigi Becali a făcut anunțul: „L-am luat și pe Coman, și pe Drăguș”
Gigi Becali a făcut anunțul: „L-am luat și pe Coman, și pe Drăguș”
Americanii smulg bani din orice la CM 2026. Ce pot cumpăra fanii cu 70 de euro în timpul meciurilor
Americanii smulg bani din orice la CM 2026. Ce pot cumpăra fanii cu 70 de euro în timpul meciurilor
Donald Trump s-a făcut de râs! De ce ar putea fi anulat evenimentul ”irepetabil” de la Casa Albă
Donald Trump s-a făcut de râs! De ce ar putea fi anulat evenimentul ”irepetabil” de la Casa Albă
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
„Țeapa“ luată de la Hagi ustură rău de tot: „Bani aruncați! Orice alt jucător ar fi mai bun“

„Țeapa“ luată de la Hagi ustură rău de tot: „Bani aruncați! Orice alt jucător ar fi mai bun“

De neimaginat: decizia americanilor în cazul Iranului cu 48 de ore înainte de startul Mondialului

De neimaginat: decizia americanilor în cazul Iranului cu 48 de ore înainte de startul Mondialului

3.000.000 de euro pentru Ștefan Târnovanu

3.000.000 de euro pentru Ștefan Târnovanu

Dorinel Munteanu a semnat și a fost prezentat oficial!

Dorinel Munteanu a semnat și a fost prezentat oficial!

Antrenor de 26 de ani numit în Superligă! Fost atacant cu selecții la națională

Antrenor de 26 de ani numit în Superligă! Fost atacant cu selecții la națională

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor



Recomandarile redactiei
Gigi Becali a făcut anunțul: „L-am luat și pe Coman, și pe Drăguș”
Gigi Becali a făcut anunțul: „L-am luat și pe Coman, și pe Drăguș”
Fostul jucător de la FCSB s-a transferat în Liga 2: ”Am venit aici cu inima deschisă”
Fostul jucător de la FCSB s-a transferat în Liga 2: ”Am venit aici cu inima deschisă”
Gata, CFR Cluj s-a înțeles cu noul antrenor! Varga a dezvăluit când sosește în Gruia și pe câți ani semnează
Gata, CFR Cluj s-a înțeles cu noul antrenor! Varga a dezvăluit când sosește în Gruia și pe câți ani semnează
Gigi Becali a confirmat transferul de 500.000 de euro pentru FCSB: „Gata, ne-am înțeles!”
Gigi Becali a confirmat transferul de 500.000 de euro pentru FCSB: „Gata, ne-am înțeles!”
Florin Prunea, dat pe spate de transferul rezolvat de Gigi Becali: „Mamă, ce fotbalist!”
Florin Prunea, dat pe spate de transferul rezolvat de Gigi Becali: „Mamă, ce fotbalist!”
Alte subiecte de interes
Tragedie uriașă în sport! A decedat după ce a fost tăiat la gât în timpul meciului! Imagini șocante
Tragedie uriașă în sport! A decedat după ce a fost tăiat la gât în timpul meciului! Imagini șocante 
Cea mai sexy hocheistă și-a înnebunit fanii cu cele mai noi fotografii: "Vă las fără cuvinte cu această postare"
Cea mai sexy hocheistă și-a înnebunit fanii cu cele mai noi fotografii: "Vă las fără cuvinte cu această postare"
”Rusia a omorât sute de sportivi”. Discursul care ne trezește din povestea frumoasă a Jocurilor Olimpice
”Rusia a omorât sute de sportivi”. Discursul care ne trezește din povestea frumoasă a Jocurilor Olimpice
Rușii au dezvăluit cele trei motive care au dus la prăbușirea Ucrainei cu România: "Slăbiciune împotriva autobazelor"
Rușii au dezvăluit cele trei motive care au dus la prăbușirea Ucrainei cu România: "Slăbiciune împotriva autobazelor"
CITESTE SI
Vești proaste pentru angajați: salariul mediu brut urcă la peste 9.200 lei, însă inflația va continua să erodeze veniturile

stirileprotv Vești proaste pentru angajați: salariul mediu brut urcă la peste 9.200 lei, însă inflația va continua să erodeze veniturile

Și-au spus adio după 16 ani de mariaj. Celebrul fotbalist și soția lui s-au separat în mare secret. Anunțul făcut de avocatul familiei

protv Și-au spus adio după 16 ani de mariaj. Celebrul fotbalist și soția lui s-au separat în mare secret. Anunțul făcut de avocatul familiei

Furtuni puternice și vijelii în România. ANM a emis cod galben de ploi în mai multe județe

stirileprotv Furtuni puternice și vijelii în România. ANM a emis cod galben de ploi în mai multe județe

Șoferul TIR-ului scăpat de sub control în Constanța ar fi suferit o criză diabetică la volan. Un polițist l-ar fi agresat

stirileprotv Șoferul TIR-ului scăpat de sub control în Constanța ar fi suferit o criză diabetică la volan. Un polițist l-ar fi agresat

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!