Rusia schimbă regulile jocului! Șapte modificări majore anunțate de la Moscova

Liga de hochei KHL a actualizat regulamentul pentru stagiunea 2026-2027. Măsurile vizează fluidizarea acțiunii și reducerea pauzelor, iar sezonul va debuta oficial pe 5 septembrie.
Potrivit informațiilor venite din presa rusă de specialitate, oficialii din Kontinental Hockey League (KHL) au definitivat noile directive pentru următorul sezon. Aceste decizii au fost luate la cererea echipelor implicate, cu obiectivul de a face hocheiul mult mai alert și spectaculos.
„Regulile au fost aprobate în urma sondajelor efectuate în rândul cluburilor”, a transmis site-ul oficial al ligii asiatice și est-europene.
Noutățile care schimbă ritmul pe gheață
Iată cele șapte modificări fundamentale care vor avea ca obiectiv dinamizarea partidelor din toamnă:
- Startul competiției: Primul puc va fi aruncat pe 5 septembrie 2026, dată la care se va relua oficial lupta pentru campionat.
- Pasa cu mâna (Regula 79): Arbitrii nu vor mai opri faza dacă un jucător pasează cu mâna în propria jumătate, iar un coechipier recepționează pucul în aceeași zonă, strict înainte de linia roșie. Locul pasei și al recepției va stabili cu exactitate zona în care se află pucul la momentul atingerii.
- Decizii video la cererea arbitrilor (Regula 63): Oficialii au primit dreptul de a solicita ei înșiși analiza video pentru a stabili cu precizie dacă a existat sau nu o încălcare a regulamentului, fără a mai depinde exclusiv de bănci.
- Pedepsirea simulărilor (Regula 64): În timpul analizei video pentru incidente care implică ridicarea crosei la nivelul feței sau faulturi cu potențial de pedeapsă majoră, arbitrii pot evalua suplimentar și o eventuală simulare din partea jucătorului aparent lovit.
- Analiză simultană în fața porții (Regula 37): La verificarea video a trecerii pucului dincolo de linia porții, centrul specializat va judeca automat și posibilele blocaje sau interferențe asupra portarului. Anterior, era nevoie de o solicitare expresă din partea antrenorului („coach's challenge”). Această simplificare elimină pauzele lungi din joc.
- Mănușa deschisă (Regula 67): Hocheiștilor le este strict interzis să strângă pucul în mănușă. Aceștia îl vor putea atinge și juca doar cu palma deschisă.
- Toleranță la căști (Regula 9): Dacă un sportiv își pierde casca pe parcursul unei faze aglomerate, o ridică imediat de pe gheață, și-o pune pe cap și își continuă jocul, el nu va mai fi sancționat cu o penalizare minoră.