Mirel Rădoi a primit vestea cea mare, la o săptămână după sosirea la Gaziantep

Marea favorită la câștigarea trofeului Champions League după Atletico - Arsenal 1-1 și PSG - Bayern 5-4!

Neașteptat! Salah a primit vestea așteptată de toți fanii lui Liverpool

După 2-2 cu Austria (decarul austriecilor este un fotbalist român) și 2-1 cu Portugalia, naționala Under 15 a României a pierdut clar miercuri seara meciul cu Italia din cadrul Torneoo delle Nazioni, 0-3.

”Italia show a Cervignano del Friuli: 3-0 alla Romania”, a titrat site-ul oficial al federației italiene.

Marcatorii partidei au fost, pe rând, Sean Luis Ebagua (Venezia), Mirko Danza (Atalanta) și Abdel Salam Musah (Fiorentina).

În meciul precedent, Italia pierduse în fața Chinei, 0-2!

România U15 împotriva Italiei: 1. Ene – 2. Stroe, 15. Murgu, 4. Pop, 17. Grosariu (3. Corneliu 36) – 11. Diniță (20. Mânzu 17), 16. Neacșu, 10. Ficău (6. Todea 36), 8. Buică (13. Marica 53) – 22. Plugaru (19. Bătrân-Burchardt 36), 7. Popa (9. Plopeanu 53). Selecționer: Lucian Mezei

Rezultatele de la Torneo delle Nazioni U-15 2026

Etapa 1 (25 aprilie):

Austria - România 2-2

Scoția - Muntenegru 2-1

Portugalia - Cehia 2-2

Slovenia - China 2-1

Italia - Țara Galilor 3-0

Moldova - Macedonia de Nord 0-3

Etapa 2 (27 aprilie):

Cehia - Austria 2-1

Muntenegru - Moldova 1-1

România - Portugalia 2-1

Slovenia - Scoția 2-0

China - Italia 2-0

Macedonia de Nord - Țara Galilor 1-2

Etapa 3 (29 aprilie):

Scoția - Macedonia de Nord 3-0

Austria - China 1-0

Moldova - Cehia 1-4

Țara Galilor - Slovenia 1-3

Portugalia - Muntenegru 2-0

Italia - România 3-0

Clasamentul și finalele

1. Slovenia 9p

2. Cehia 7p

3. Italia 6p (+4)

4. Scoția 6p (+2)

5. Portugalia 4p (+1)

6. Austria 4p (0)

7. România 4p (-1)

8. China 3p (0)

9. Macedonia de Nord 3p (-1)

10. Țara Galilor 3p (-4)

11. Muntenegru 1p (-3)

12. Moldova 1p (-6)

* Urmează finalele de vineri 1 mai: Slovenia - Cehia pentru trofeu, Italia - Scoția pentru locul 3, România - China pentru locul 7 etc.

Lotul naționalei U15 a României convocat de selecționerul Lucian Mezei

Portari

Matei ENE (Sepsi OSK), Emanuel ILAȘ (CFR Cluj);

Fundași

David STROE (Real Zaragoza | Spania), Darius CIUCARDEL (Universitatea Craiova), Emanuel MURGU (Rapid), Maximilian ANGHEL (Universitatea Craiova), Luca MEZE (UTA Arad), Șerban POP (CFR Cluj), Eduard CORNELIU (CS Dinamo), Răzvan GROSARIU (FCSB);

Mijlocași

Robert MÂNZU (Rapid), David DINIȚĂ (Dinamo), Andrei TODEA (ACS Târgu Mureș 1898), Cristian FICĂU (FC Bacău), Raul NEACȘU (CFC Argeș), Luca RADU (UTA Arad), Luca BUICĂ (Farul Constanța), Valentin MARICA (FCSB);

Atacanți

Eduard POPA (Real Zaragoza | Spania), Darius PLOPEANU (Universitatea Craiova), Viorel PLUGARU (CFR Cluj), Andrei BĂTRÂN-BURCHARDT (UTA Arad).

Info și foto: FRF, FIGC