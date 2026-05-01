Rayo Vallecano, cu fundaşul român Andrei Raţiu integralist, a învins formaţia franceză RC Strasbourg cu scorul de 1-0, joi seara, la Madrid, în prima manşă a semifinalelor Conference League la fotbal.

Unicul gol al partidei a fost reuşit de Alemao (54), cu capul, după un corner executat de Isi Palazon.

Gazdele au mai avut ocazii de gol prin Palazon (50), Florian Lejeune (63, 87), dar portarul Mike Penders s-a opus de fiecare dată.

În minutul 77, Emmanuel Emegha a reluat cu capul, dar Raţiu a respins salvator din faţa lui Andrew Omobamidele.

Rayo a ajuns la 11 victorii în 13 partide jucare acasă în cupele europene (un egal şi un eşec).

Șahtior Donețk - Crystal Palace 1-3, cu Ismaila Sarr marcator al unui gol-record

În cealaltă semifinală, Crystal Palace s-a impus cu scorul de 3-1 în faţa echipei ucrainene Şahtior Doneţk, la Cracovia.

Londonezii au deschis scorul prin senegalezul Ismaila Sarr, care a marcat cel mai rapid gol din istoria competiţiei, după numai 21 de secunde.

VIDEO AICI

Ferdy Druijf (SK Rapid Viena) deţinea vechiul record, de 32 de secunde.

Şahtior a egalat imediat după pauză (47), prin Oleg Oceretko, în urma unui corner.

Oaspeţii au ratat ocazii prin Sarr (54) şi Jean-Philippe Mateta (54), portarul Dmitro Riznik intervenind providenţial, Mateta a trimis în bară (58), dar au reuşit să marcheze în cele din urmă, prin Daichi Kamada (58), cu un şut din marginea careului, şi prin Jorgen Strand Larsen (84), pe contraatac, notează Agerpres.

Manşa secundă va avea loc pe 7 mai, iar finala Conference League se va disputa pe 27 mai, la Leipzig.