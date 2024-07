De această dată vom începe prin a prezenta matul începătorului și cum ne putem apăra în fața acestuia, pentru că este un mat des întâlnit. Vom afla tipurile de deschideri și vom vedea, prin exemple, cum poate fi începută o partidă.

Matul începătorului

Este un mat întâlnit des și adversarul încearcă să închidă jocul din patru mutări, dar încalcă un principiu important. Exemplu concret în VIDEO.

Deschiderile pot fi făcute în foarte multe moduri, fiind publicate și câteva cărți în care sunt abordate diferite deschideri. Printre aceste se numără ”How to win at Chess” sau ”Mastering the Chess Openings”, aceasta din urmă apărută în două volume.

Tipuri de deschideri

Avem două tipuri de deschideri, clasice și de tip sistem. Deschiderile clasice sunt acele deschideri în care piesele diferă de răspunsul adversarului. Aici intră apărarea siciliană, în care avem sute de variante, deschiderea italiană, sau apărarea franceză.

Deschiderile de tip sistem sunt deschiderile făcute indiferent de ce mutări face adversarul. Avem, printre altele, sistemul london, care încep prin mutarea E4! Exemple în VIDEO.

Deschiderile de tip sistem sunt mai ușor de înțeles.