Ronnie O'Sullivan, aproape să piardă un meci pentru că mânca kebab lângă sala de concurs!

Ronnie O'Sullivan a fost aproape să piardă începutul duelului său inaugural din acest an de la English Open, în care l-a învins pe Michael Georgiou, după ce a întârziat în apropierea sălii în timp ce degusta un kebab. Întâlnirea a avut loc în Marshall Arena in Milton Keynes, iar vedeta din snooker a servit un prânz prelungit cu anturajul său, la un restaurant cu specific turcesc din zonă. El a ajuns la sala chiar înainte de începerea partidei, a pierdut prima manșă, dar le-a câștigat pe următoarele patru și s-a calificat în faza șaisprezecimilor de finală.

"Prefer să pierd meciul, decât să mănânc pe fugă"

"Am ajuns la sală cu doar șapte minute înainte de începerea meciului. Eram încă în blugi și în adidași și a trebuit să mă schimb în grabă pentru meci. De obicei, meditez 20 de minute înaintea partidelor, dar acum nu am mai avut timp. Am încercat să reintru treptat în meci, iar Michael nu a reușit să capitalizeze prima victorie.

Am fost la un restaurant de kebab cu prietenii mei, m-a simțit bine și am plecat abia când s-a terminat meciul de dinaintea celui în care trebuia să joc eu. Prefer să ajung târziu la meci și să pierd primul frame sau chiar să pierd primul meci, decât să mănânc pe grabă și să am apoi o stare de rău prelungită. A trebuit să îmi termin kebabul și mi-am luat și o baclava, a fost un prânz prelungit", a spus actualul număr trei mondial.

O'Sullivan, de șase ori campion mondial

Ronnie O'Sullivan (45 ani) este considerat ca fiind unul dintre cei mai valoroși sportivi din istoria snookerului. El este de șase ori campion mondial (2001, 2004, 2008, 2012, 2013, 2020), a câștigat șapte titluri Masters, e de șapte ori campion al Marii Britanii și deține 20 titluri Triple Crown. Este supranumit "Racheta" și a câștigat doar din snooker 12 milioane de lire sterline.

În turul următor al English Open 2021, acesta îl va întâlni pe compatriotul Anthony Hamilton, iar în optimile de finală va juca contra învingătorului din meciul Jamie Clarke (Țara Galilor) - Thepchaiya Un-Nooh (Thailanda). În sferturile de finală poate da piept cu Shaun Murphy (Anglia), în semifinală cu John Higgins (Scoția), Ding Junhui (China) sau Mark Selby (Anglia), iar cei mai puternici adversari pentru o preconizată finală, din cealaltă jumătate de tablou, sunt Judd Trump (Anglia), actualul lider mondial, Kyren Wilson (Anglia) și Neil Robertson (Australia).