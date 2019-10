SPECTACOL CU RONNIE O'SULLIVAN, sambata, 19:00, la PRO X! Legenda snookerului se intoarce la Bucuresti, un economist si un IT-ist karatist vor sa-l invinga

Ronnie O'Sullivan se intoarce la Bucuresti. Impotriva lui vor juca un economist si un IT-ist karatist din Romania.

Doi romani au sansa sa joace impotriva lui Ronnie O'Sullivan la Bucuresti.

"Nu am de ce sa am emotii, pentru ca probabil nu voi apuca sa dau in bile", spune Paul Croitoru.

Rares Sinca este economist si a fondat o academie de snooker in Bucuresti. El si Paul Croitoru vor juca impotriva legendarului O'Sullivan.

"Snookerul este, cum imi place sa spun, un sport inteligent in care trebuie sa aplici multe reguli si sa le respecti", spune Rares Sinca.

Paul Croitoru este inginer programator si imbina snooker-ul cu artele martiale.

"Am facut si o tactica speciala, o sa incerc sa ma apar", a glumit el inaintea meciului cu O'Sullivan.

O'Sullivan va face show la Pro X, sambata seara, de la 19:00.