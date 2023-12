La 48 de ani, Ronnie O'Sullivan surprinde: "Nu mă înțelegeți greșit!" 

Legendarul Ronnie O'Sullivan şi-a adjudecat cel de-al 8-lea titlu de campion al Marii Britanii la snooker, dar a mărturisit că "se bucură mai mult de micul dejun decât de joc".

O'Sullivan a devenit cel mai vârstnic câştigător al Campionatului Regatului Unit de la York în acest weekend, la 30 de ani după ce a câştigat primul său titlu în acest eveniment la vârsta de 17 ani.

Sportivul din Wordsley, care va împlini marţi 48 de ani, l-a învins pe chinezul Ding Junhui cu 10-7.

O legendă a disciplinei sale, O'Sullivan a rămas totuşi discret după acest succes, recunoscând că nu a avut aceeaşi savoare ca victoriile sale anterioare şi că a avut chiar dificultăţi în a se motiva.

"Este grozav să câştigi şi dau tot ce am mai bun din mine, dar nu este aceeaşi emoţie ca acum câţiva ani, când am câştigat primele mele titluri mondiale, britanice şi de Masters", a explicat el.

"Nu mă înţelegeţi greşit, este în continuare distractiv şi este o treabă bine făcută, dar mă distrez mai mult când ies la alergat dimineaţa sau când iau micul dejun", a adăugat el.

"În timpul meciului de duminică îmi spuneam că nu am chef, că prefer să stau pe pat şi să mă uit la un pic de Netflix. Aşa mă simt adesea", a ,mai spus el..

Cu acest al optulea titlu în Campionatul Regatului Unit, O'Sullivan, instalat confortabil în fruntea clasamentului mondial, a adăugat totuşi un al 22-lea titlu la palmaresul său în turneele Triple Crown, care reuneşte cele mai prestigioase trei turnee de snooker (Campionatul Mondial, Masters şi UK Championship).

News.ro

The Greatest Of All Time, The Rocket, Ronnie O’Sullivan! #snooker #RonnieOSullivan pic.twitter.com/Ib9OEF57mz