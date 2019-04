Cel mai mare SOC din istoria snookerului! Primul amator din istorie la un Campionat Mondial l-a eliminat pe Ronnie O'Sullivan! VIDEO

Amatorul James Cahill a reusit una dintre cele mai mari surprize din istoria snookerului! Primul amator calificat la un Campionat Mondial, Cahill a avut "norocul" de a-l intalni in primul tur pe Ronnie O'Sullivan, considerat cel mai mare jucator de snooker din istorie.

In ciuda diferentei colosale de experienta, Cahill a reusit un meci cu adevarat fabulos si a ajuns la un singur frame de victorie, meciul fiind jucat in sistemul "cel mai bun din 19". Cahill a condus cu 5-4 dupa prima sesiune si apoi a reusit sa isi mareasca avantajul la 8-5! O'Sullivan a revenit si a reusit sa egaleze la 8.

Cahill s-a impus in urmatorul frame si s-a apropiat la un singur punct de castigarea meciului! O'Sullivan a inceput bine frame-ul 18 al meciului cu un break de 42, insa apoi a ratat si Cahill a revenit la masa si a reusit un break castigator, obtinand victoria cu 10-8!

James Cahill va juca in turul 2 cu Stephen Maguire.

Amateur debutant @JamesCahill147 has knocked out the GOAT @ronnieo147 in the first round at the Crucible! pic.twitter.com/Xp9mhHPdfB

'The biggest upset in the history of the World Championship!'

James Cahill a fost jucator profesionist intre 2013 si 2017, ajungand pana in optimi la UK Championship in 2014 cand era doar un adolescent. A redevenit amator, insa a reusit sa treaca peste 3 tururi de calificare pentru a ajunge la Campionatul Mondial!

Cahill i-a invins pe Andrew Higginson, Michael Holt si Michael Judge in drumul spre marele meci cu Ronnie O'Sullivan. Mama lui, Maria Cahill, a fost si ea jucatoare de snooker in anii 80 si 90 iar matusa lui este casatorita cu legendarul Stephen Hendry.

Are we set to see the biggest shock in Crucible history? ????

Amateur @JamesCahill147 leads five-time World Champion and 2019 favourite @ronnieo147 in the first round #ilovesnooker pic.twitter.com/CxbhK4XYfO