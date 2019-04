"Nu puteam sa stau treaz, ma doare tot corpul! Mi-e rau!" Declaratie socanta a lui Ronnie O'Sullivan dupa ce a fost eliminat de un jucator amator de la Mondialul de Snooker

Ronnie O'Sullivan n-a mai castigat din 2013 Campionatul Mondial de Snooker.

Cea mai mare surpriza din istoria Campionatului Mondial de Snooker a avut loc marti la Crucible dupa ce James Cahill a reusit sa-l elimine cu 10-8 pe Ronnie O'Sullivan.

"Toate membrele le simt foarte grele, ma simt epuizat si in bucatele, ma chinuiam sa stau treaz si nu puteam sa vad. Ma simt oribil, daca e sa fiu sincer. Trebuie sa vii aici pregatit din punct de vedere mental si fizic si ma simteam in stare dupa un sezon bun.



Dar daca nu esti la 100% din punct de vedere fizic, e mai dificil. Am incercat sa rezist in partida si sa trec de acest prim meci pentru ca apoi sa am cateva zile libere. El (James Cahill) a venit aici si a facut un meci incredibil, fair-play fata de el. A reusit sa castige" a spus Ronnie O'Sullivan pentru BBC dupa partida.

Reactia tanarului Cahill

James Cahill, primul jucator amator care reuseste calificarea la un Campionat Mondial, va juca in turul urmator cu Stephen Maguire. Cahill a reusit sa-si tina in frau emotiile dupa revenirea lui O'Sullivan de la 8-5 la 8-8, castigand ultimele 2 frame-uri.

"Nici macar nu puteam sa mai stau in picioare la final. In primul frame a reusit un century (break de peste 100 de puncte) si mi-am zis ca trebuie sa joc la cel mai bun nivel. Dar apoi am reusit un break de 70 care a mutat presiunea pe el. Nu voia sa piarda in fata mea.



Mereu am crezut in mine si am crezut ca pot sa bat pe oricine intr-o anumita zi. Asta vreau sa fac acum, sa arat ce pot. Am reusit scoruri foarte bune in calificari. Sunt clasificat ca amator dar am avut rezultate bune. Am fost emotionat la inceput dar apoi m-am simtit bine. Stiu ca pot sa am prestatii bune pe cea mai inalta scena si nu exista vreuna mai mare. Am aratat ca am un mental bun pentru o asemenea arena" a spus James Cahill la final.