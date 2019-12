AROGANTA SUPREMA! Ronnie O'Sullivan i-a facut jocul cadou adversarului! Cum a putut sa rateze bila neagra 

Ronnie O'Sullivan l-a intalnit pe Dominic Dale la Openul Scotian, in seria Home Nations.

Cunoscut ca fiind un jucator excentric, O'Sullivan nu rateaza nicio ocazie sa iasa in evidenta. Cea mai recenta isprava a fost in meciul din primul tur impotriva lui Dominic Dale, aflat pe pozitia 93 in lume.

Englezul era condus cu scorul de 2-1, dar a reusit o serie de lovituri fabuloase ce l-au adus in pozitia de a egala. Ronnie mai avea nevoie doar de bila neagra, care se afla pe marginea buzunarului, dar a executat lovitura nejustiticat de tare: bila neagra nu a intrat in buzunar, iar bila alba a parasit masa, comitand astfel fault.

Dominic Dale a castigat frame-ul si a condus 3-1, dar O'Sullivan a reusit o serie fabuloasa de 3 jocuri consecutive si a inchis partida la 4-3, calificandu-se in turul urmator, unde il va intalni pe James Cahill, fostul nepot al mareul jucator Stephen Hendry.