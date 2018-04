"Doar Dinamo Bucuresti!" Prima reactie a lui Ronnie O'Sullivan despre tricoul primit cadou de la dinamovisti: "Chiar si eu am fost surprins!"

Ronnie O'Sullivan a vorbit pentru prima data de tricoul primit cadou de la fanii lui Dinamo.

Campion mondial de 5 ori la snooker, Ronnie O'Sullivan a fost la Bucuresti de doua ori si a devenit unul dintre cei mai iubiti jucatori de snooker in Romania. Fanii echipei Dinamo Bucuresti i-au pregatit un tricou special cu inscriptia "Doar Dinamo Bucuresti".

Recent, O'Sullivan a aparut intr-un material video care a devenit viral pe retele de socializare. Acesta era intr-o sala de fitness imbracat cu tricoul primit de la dinamovisti.

Potrivit Eurosport, Ronnie a vorbit pentru prima oara despre tricoul pe care-l foloseste la sala de forta: "Nu stiu cu adevarat...Mi se dau foarte multe lucruri. Nu exista o poveste in spatele lui, cu adevarat, in afara de faptul ca am fost in Romania si nu aveam un tricou la un antrenament cu baietii, asa ca mi-au zis "uite un tricou" si m-am gandit ca este un tricou bun pentru a merge la sala sau la alergat, la antrenamente. L-am pus pe mine fara sa realizez. Toata lumea din Romania l-a remarcat. Chiar si eu am fost surprins de ce s-a intamplat" , a spus O'Sullivan.