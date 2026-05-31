Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) s-a calificat fără să piardă set în sferturile de finală ale ediției 2026 a turneului de la Roland Garros. Românca a depășit-o în optimi pe chinezoaica Xiyu Wang, scor 6-3, 7-6 (4).

Pentru performanța uriașă de la Paris, cea mai bună jucătoare de tenis a României va primi un cec în valoare de €470,000.

În faza ultimelor opt jucătoare, Sorana Cîrstea o va întâlni pe sportiva mai valoroasă din duelul Mirra Andreeva (8 WTA) - Jil Teichmann (170 WTA).

Dacă va reuși prima calificare a carierei într-o semifinală de competiție de mare șlem, Sorana Cîrstea va încasa un premiu de €750,000.