Sorana Cîrstea s-a calificat pentru a doua oară în carieră în sferturile de finală ale turneului de la Roland Garros.

Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) s-a calificat fără să piardă set în sferturile de finală ale ediției 2026 a turneului de la Roland Garros. Românca a depășit-o în optimi pe chinezoaica Xiyu Wang, scor 6-3, 7-6 (4).

Pentru performanța uriașă de la Paris, cea mai bună jucătoare de tenis a României va primi un cec în valoare de €470,000.

Sorana Cîrstea câștigă puțin sub jumătate de milion de euro pentru calificarea în sferturile Roland Garros

În faza ultimelor opt jucătoare, Sorana Cîrstea o va întâlni pe sportiva mai valoroasă din duelul Mirra Andreeva (8 WTA) - Jil Teichmann (170 WTA).

Dacă va reuși prima calificare a carierei într-o semifinală de competiție de mare șlem, Sorana Cîrstea va încasa un premiu de €750,000.

Fără progres în clasament. Cîrstea rămâne pe locul 18, deși a adunat patru succese la Paris

În carieră, Sorana Cîrstea ajunge la premii totale de peste 12 milioane de dolari, după rezultatul bifat în această ediție a competiției de la Roland Garros.

Cîrstea are în palmares patru titluri WTA, dar și trei sferturi de finală de Grand Slam. În plus, la ora actuală, se bucură de cea mai înaltă clasare a carierei: locul 18 WTA. 

