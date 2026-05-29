Sorana „jackpot" Cîrstea: premiu colosal securizat de româncă prin calificarea în optimile Roland Garros 2026

Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea, prestație perfectă în turul trei al competiției de la Roland Garros.

Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) s-a calificat pentru a treia oară în carieră în optimile de finală ale turneului de la Roland Garros.

Jucătoarea din România s-a impus în minimum de seturi și de game-uri, în confruntarea cu numărul 68 mondial, Solana Sierra din Argentina, scor 6-0, 6-0.

Sorana Cîrstea, premiu de peste un sfert de milion de euro, la Roland Garros 2026

Performanța uluitoare a Soranei Cîrstea îi aduce un premiu consistent, din punct de vedere financiar.

Organizatorii francezi îi vor semna româncei un cec în valoare de €285,000, cu aproape o sută de mii de euro mai mult decât cel cu care se va mulțumi jucătoarea sudamericană întâlnită în turul al treilea.

Pentru un loc în sferturile de finală, Sorana Cîrstea se va duela cu Xiyu Wang (148 WTA), care a eliminat-o pe Yulia Starodubtseva (55 WTA), scor 6-3, 7-5. În turul secund, Starodubtseva reușise marea surpriză de a o scoate din competiție pe a doua jucătoare a lumii, Elena Rybakina.

La o victorie distanță de egalarea celui mai bun rezultat în turneele de mare șlem

Dacă va reuși să o învingă pe Wang, lucru pentru care este considerată favorită, în contextul clasamentului mondial și al formei recente, Sorana Cîrstea și-ar egala cel mai bun rezultat atins în turneele de mare șlem.

Cîrstea a jucat sferturi de finală într-un Grand Slam de două ori: la Roland Garros 2009 și, paisprezece ani mai târziu, la US Open 2023.

O calificare în faza ultimelor opt jucătoare i-ar aduce Soranei Cîrstea un premiu uriaș, de €470,000. 

