Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) s-a calificat pentru a treia oară în carieră în optimile de finală ale turneului de la Roland Garros.

Jucătoarea din România s-a impus în minimum de seturi și de game-uri, în confruntarea cu numărul 68 mondial, Solana Sierra din Argentina, scor 6-0, 6-0.

Sorana Cîrstea, premiu de peste un sfert de milion de euro, la Roland Garros 2026

Performanța uluitoare a Soranei Cîrstea îi aduce un premiu consistent, din punct de vedere financiar.

Organizatorii francezi îi vor semna româncei un cec în valoare de €285,000, cu aproape o sută de mii de euro mai mult decât cel cu care se va mulțumi jucătoarea sudamericană întâlnită în turul al treilea.

Pentru un loc în sferturile de finală, Sorana Cîrstea se va duela cu Xiyu Wang (148 WTA), care a eliminat-o pe Yulia Starodubtseva (55 WTA), scor 6-3, 7-5. În turul secund, Starodubtseva reușise marea surpriză de a o scoate din competiție pe a doua jucătoare a lumii, Elena Rybakina.