Finalist în turneul de juniori la Wimbledon, fiul lui Lleyton Hewitt a câștigat primul meci în ATP, la seniori

Finalist în turneul de juniori la Wimbledon, fiul lui Lleyton Hewitt a câștigat primul meci în ATP, la seniori Tenis
Marcu Czentye
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Cruz Hewitt a câștigat, la 17 ani, un meci pe tabloul principal al competiției ATP 500 de la Washington.

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Cruz HewittLleyton HewittTenis ATPAustralia
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Fostul număr unu mondial, Lleyton Hewitt are motive de mândrie în această vară. După ce și-a văzut fiul jucând finala probei individuale a turneului de juniori de la Wimbledon, a avut satisfacția de a-l urmări câștigând primul său meci pe un tablou principal de turneu ATP.

Pe hardul de la Washington, SUA, jucătorul australian în vârstă de 17 ani, Cruz Hewitt, a învins numărul 85 mondial, Marcos Giron, scor 6-3, 6-4.

La 17 ani, Cruz Hewitt l-a învins pe numărul 85 ATP

Succesul a fost conturat în doar 74 de minute de joc, arătând că Hewitt - număr 617 ATP - nu a fost doar norocos în calificările turneului, în care a beneficiat de două retrageri.

Atât Dusan Lajovic (152 ATP), cât și Zachary Svajda (76 ATP) au abandonat, din cauza unor accidentări, în duelurile avute contra lui Cruz Hewitt.

Cruz Hewitt

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Șansă uriașă pentru fiul fostului număr unu ATP

Cruz Hewitt avansează 246 de locuri în ierarhia lumii, după victoria semnată pe tabloul principal de la Washington.

După încheierea turneului din SUA, Hewitt va intra în premieră în top 400 ATP, urmând să ocupe un loc în zona pozițiilor 360-370.

O altă răsplată pentru Cruz Hewitt va fi oportunitatea unui meci deosebit, în optimile de finală ale întrecerii din Washington.

Adversarul său va fi Alex De Minaur - principal favorit la câștigarea trofeului și compatriot - ori Stefanos Tsitsipas, fost multiplu finalist de Grand Slam.

Ce i-a spus Lleyton Hewitt lui Cruz, înainte de meci

Prin această victorie, Cruz Hewitt a devenit cel mai tânăr tenismen care câștigă un meci la Washington, de la Kei Nishikori, în 2007.

„E incredibil că am câștigat un meci aici. Țin minte că l-am văzut pe tata jucând aici, am venit la ultimul său turneu. Să ajung în turul doi e deosebit.

A fost primul meu meci pe tabloul principal în circuit, așa că mi-a spus să mă bucur și să o iau punct cu punct, să mă bucur de atmosferă și de public,” s-a destăinuit Cruz Hewitt, conform The Straits Times.

Lleyton Hewitt, număr unu ATP timp de 80 de săptămâni

Lleyton Hewitt a câștigat 30 de titluri de campion, în proba individuală, dintre care două, în turneele de mare șlem, la US Open, în 2001, respectiv Wimbledon, în 2002.

Fostul tenismen australian s-a impus de două ori în Turneul Campionilor, în 2001 și în 2002, iar în 2002 și în 2003 a ieșit campion al Mastersului de o mie de puncte de la Indian Wells.

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