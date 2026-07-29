Finalist în turneul de juniori la Wimbledon, fiul lui Lleyton Hewitt a câștigat primul meci în ATP, la seniori

Fostul număr unu mondial, Lleyton Hewitt are motive de mândrie în această vară. După ce și-a văzut fiul jucând finala probei individuale a turneului de juniori de la Wimbledon, a avut satisfacția de a-l urmări câștigând primul său meci pe un tablou principal de turneu ATP.

Pe hardul de la Washington, SUA, jucătorul australian în vârstă de 17 ani, Cruz Hewitt, a învins numărul 85 mondial, Marcos Giron, scor 6-3, 6-4.

La 17 ani, Cruz Hewitt l-a învins pe numărul 85 ATP

Succesul a fost conturat în doar 74 de minute de joc, arătând că Hewitt - număr 617 ATP - nu a fost doar norocos în calificările turneului, în care a beneficiat de două retrageri.

Atât Dusan Lajovic (152 ATP), cât și Zachary Svajda (76 ATP) au abandonat, din cauza unor accidentări, în duelurile avute contra lui Cruz Hewitt.