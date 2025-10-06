FCSB s-a impus după un penalty obținut de Alexandru Stoian și transformat de Florin Tănase în minutul 39. Universitatea Craiova a rămas în inferioritate numerică din minutul 58, după eliminarea lui Alexandru Cicâldău, iar Florin Tănase a ratat șansa de a face 2-0 din penalty, în minutul 78.

Alexandru Stoian, remarcatul lui Victor Becali după FCSB - Universitatea Craiova 1-0



La meciul de pe Arena Națională a fost prezent și Victor Becali. Impresarul l-a evidențiat doar pe Alexandru Stoian, jucătorul U21 folosit de FCSB în primul 11, care a obținut primul penalty și a fost înlocuit la pauză cu Mihai Toma.



"Craiova are un complex cu FCSB. Au avut niște ocazii la început, dar dacă nu marchezi contra FCSB-ului, este greu, chiar dacă FCSB nu este în cel mai bun moment.



În prima repriză mi-a plăcut Stoian. Este un jucător talentat. Astăzi a făcut o partidă bună cât a fost în teren", a spus Victor Becali, la plecarea de la Arena Națională.

