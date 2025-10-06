VIDEO Victor Becali a avut un singur remarcat după FCSB - Craiova: "Jucător talentat"

FCSB a câștigat derby-ul cu Universitatea Craiova, de pe Arena Națională, scor 1-0, în runda a 12-a din Superliga.

Alexandru StoianVictor BecaliFCSBUniversitatea Craiova
FCSB s-a impus după un penalty obținut de Alexandru Stoian și transformat de Florin Tănase în minutul 39. Universitatea Craiova a rămas în inferioritate numerică din minutul 58, după eliminarea lui Alexandru Cicâldău, iar Florin Tănase a ratat șansa de a face 2-0 din penalty, în minutul 78.

Alexandru Stoian, remarcatul lui Victor Becali după FCSB - Universitatea Craiova 1-0

La meciul de pe Arena Națională a fost prezent și Victor Becali. Impresarul l-a evidențiat doar pe Alexandru Stoian, jucătorul U21 folosit de FCSB în primul 11, care a obținut primul penalty și a fost înlocuit la pauză cu Mihai Toma.

"Craiova are un complex cu FCSB. Au avut niște ocazii la început, dar dacă nu marchezi contra FCSB-ului, este greu, chiar dacă FCSB nu este în cel mai bun moment.

În prima repriză mi-a plăcut Stoian. Este un jucător talentat. Astăzi a făcut o partidă bună cât a fost în teren", a spus Victor Becali, la plecarea de la Arena Națională.

Alexandru Stoian: "Când m-am întins pe jos am spus: Doamne-ajută!"

"La fotbal mai sunt şi ratări, normal, trebuie să înveţi din greşeli. Eu sincer nu am ştiut dacă e în careu (n.r. - faultul lui Screciu).

Când m-am întins pe jos am spus: Doamne-ajută! Clar, era nevoie de gol. E bine că am ţinut de rezultat până la final şi a ieşit bine. E o onoare pentru mine când mă laudă nea Gigi (n.r. - Becali).

Sincer, nu simt o presiune, şi la domnul Hagi era la fel (n.r. - la Farul Constanța). Clar, e altă atmosferă, suntem fericiţi. Încercăm să o ţinem tot aşa, de acum încolo să nu mai pierdem puncte.

Nu a fost nimic wow, se vedea că nu suntem noi. Începe revenirea! Moralul s-a ridicat, nu cred că o să ducă până la final multe echipe. Noi suntem campioana. Eu zic că o să ne revenim", a declarat Alexandru Stoian (17 ani) la flash-interviul de la finalul derby-ului.

