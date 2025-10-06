SPECIAL Mihai Eminescu și sportul. Poetul nepereche era un fotbalist „avant la lettre”

Mihai Eminescu este cunoscut ca Luceafărul literaturii române, dar puțini știu că, dincolo de geniul poetic, a avut o tinerețe activă, plină de sport.

Fotbalul, înotul și gimnastica au făcut parte din viața poetului, iar mărturiile contemporanilor îl prezintă drept unul dintre primii români care au bătut mingea pe maidanurile din Cernăuți, cu mult înainte ca „sportul-rege” să devină fenomen global.

Primele „meciuri” de fotbal pe toloaca din Cernăuți

„Înaintea locuinței mele se întindea așa-numita toloacă a orașului, unde studenții jucau adese în orele libere mingea. Și Eminescu era adesea printre noi și juca cu noi mingea”, scria Theodor V. Ștefanelli, istoric și poet român (18 aug. 1849 - 23 iul. 1920).

La Cernăuți, între 1865 și 1869, Eminescu era elev al Liceului German și, sub influența profesorului Aron Pumnul, descoperea fotbalul. 

Meciurile erau aprinse și se lăsau adesea cu bătăi, în care Eminescu nu se ferea să intre. George Călinescu îl descria drept un „focos goliard”, mereu prezent în disputele pentru supremația pe maidan.

  • Mihai Eminescu și Ion Creangă. Foto: Biblioteca Onești

Înot, drumeții și șah

Pe lângă fotbal, Eminescu era pasionat de înot. De la baltă din Ipotești și până la râul Prut, poetul impresiona prin tehnică și rezistență. „Erau mulți înotători buni în Blaj, dar cu Eminescu niciunul nu se putea ține”, nota Ștefan Cacoveanu (11 aug. 1843 - 3 ian. 1936)

În plus, la școală primea calificativul „Sehr Gut” la gimnastică. Ridica gantere și improviza greutăți din „bombele de piatră” de la Văratec, unde își petrecea vacanțele.

Eminescu iubea și excursiile montane, parcurgând kilometri întregi pe jos, dar și șahul, un joc care îi antrena gândirea strategică. 

Mihai Eminescu s-a stins la doar 39 de ani, pe 15 iunie 1889, la București, și a fost înmormântat la Cimitirul Bellu din Capitală.

