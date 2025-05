Andrei Sava (33 de ani) este născut în ziua 7 mai, una dintre cele mai importante date din istoria fotbalului românesc. Fundașul central a jucat pentru Progresul București, Știința Bacău, CS Otopeni, Politehnica Timișoara, ACU Arad, Progresul Cernica, Viitorul Axintele, Viitorul Constanța și Metaloglobus București.



Acesta este aproape de promovarea în Liga 1 cu echipa din Pantelimon, unde evoluează de 10 ani de zile, și este fiul antreorului Cristian Sava, fost fotbalist la Dinamo, Rapid și Progresul (FC Național) și actual secund al lui Gică Hagi la FC Farul Constanța. El are ca pasiune pescuitul și ar putea sărbători promovarea cu undița în mână.

"A fost cel mai bun sezon al nostru de când suntem în Liga 2"



"A fost cel mai bun sezon al nostru de când suntem în Liga 2. Am avut și constanță, am avut și rezultate. Am intrat și pentru prima oară în play-off. Am făcut istorie pentru acest club, e cea mai înaltă realizare și sperăm să continuăm, pentru că încă nu s-a terminat.



Eu am mai jucat în Liga 1 la Timișoara și la Viitorul, dar ar fi o realizare foarte mare a carierei mele să ajung din nou acolo. Atunci eram doar un puști, acum sunt om de bază. Nu putem să zicem că FCSB, Dinamo și Rapid ar trebui să se teamă de noi, dacă ajungem în Liga 1, dar suntem un grup care dă totul la fiecare meci.



"Secretul nostru nu e chiar un secret. An de an am avut omogenitate"

Secretul nostru nu e chiar un secret. An de an am avut omogenitate, s-a păstrat aproape mereu lotul de la un sezon la altul. S-au schimbat doar doi-trei jucători, dar nucleul a rămas mai mereu pe loc. A fost bine că a rămas și Ianis Zicu cu staff-ul lui, a fost un plus pentru noi.



Cu Ianis Zicu am fost coleg la Timișoara, el era atunci vedeta echipei. Aveam 19 ani și mă uitam cu admirație la el, a fost un jucător foarte talentat, cu niște execuții greu de egalat. A dovedit că este și un antrenor valoros, eu cred că e momentul să facă pasul spre Liga 1, sper să facă chiar cu noi. Ne-a împărtășit foarte multe lucruri din experiența lui ca jucător, din Italia și din România. E un om deschis și foarte realist, acestea ar fi caracteristicile lui principale.



"A fost mereu o atmosferă specială la Metaloglobus"

Eu și George Caramalău suntem cei mai vechi jucători din lot, am venit la echipă chiar în aceeași zi, în Liga 3. Suntem de 10 ani la Metaloglobus. Am format o familie de la început. Am avut oferte să plecăm și eu, și alți jucători, dar am fost tot timpul un grup puternic. Și cu conducerea am fost foarte apropiați, a fost mereu o atmosferă specială la Metaloglobus. Îmi place că sunt acasă, pot să fiu lângă familie.

Domnul Kassas, patronul nostru, este un om foarte bun, are un suflet foarte mare și e un conducător discret. Eu cred că poate fi un model pentru mulți dintre patronii din Liga 1, e de admirat pentru ce face și cum face.



Cel mai mare pește prins a avut 17.5 kilograme

Merg cu fratele meu la pescuit, îmi place să pescuiesc. El e mai pasionat decât mine, merge la concursuri. Eu merg doar de distracție. Cel mai mare pește prins a avut 17.5 kilograme. Glumeam că era aproape cât un atacant.

Abia acum începe sezonul, când se încălzește. Anul ăsta nu am fost deloc, pentru că am avut un program încărcat. Am avut meciuri la trei-patru-cinci zile, dar tragem tare până la final și ne relaxăm în vară la pescuit, după ce ne îndeplinim obiectivul.



"Apreciez staff-ul și jucătorii Stelei, e greu fără o motivație oficială"

Cea mai constantă echipă din acest sezon de Liga 2 a fost Miercurea Ciuc, care a dus-o în același ritm de la început până a reușit promovarea matematică. Au pierdut foarte rar, primul meci pierdut acasă a fost cu noi, acum câteva zile, și mai sunt două meciuri din tot campionatul.



FC Argeș au o echipă foarte bună, cu jucători cu experiență în prima ligă. Au început mai greu, dar au terminat bine campionatul, cu redresarea adusă de Bogdan Andone.



De asemenea, apreciez staff-ul și jucătorii Stelei, pentru că sunt în play-off și joacă foarte bine fără a putea promova. Sunt sigur că au un obiectiv, dar e greu fără o motivație oficială. Sunt de apreciat pentru felul în care au jucat anul acesta, dar și anii trecuți", a declarat Andrei Sava pentru Sport.ro.



Foto - Getty Images, Sport Pictures, Andrei Sava (FB)