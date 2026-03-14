Pescuitul poate fi doar o simplă pasiune pentru relaxare, dar și un sport profesionist. Fishing & Hunting Expo reprezintă „Raiul tuturor pescarilor”: de la un loc de socializare, până la evenimentul anual care marchează startul sezonului de pescuit. Sport.ro, reportaj la Fishing & Hunting Expo Sport.ro a vizitat Fishing & Hunting Expo pentru a vedea atmosfera din lumea pescarilor români. Unii sunt concentrați în timp ce vânează cele mai bune lansete sau momeli. Alții profită de eveniment pentru a se distra și a mai schimba câte o părere alături de colegii de breaslă. Cert este că Fishing & Hunting Expo le oferă, în Pavilionul B1 din Romexpo, varietate pasionaților de pescuit și vânătoare din România. Există o piscină specială pentru concursuri de pescuit, pentru cei mai competitivi participanți.

Cei care vor să se relaxeze în propriul univers au la dispoziție tot felul de activități. Pot, de exemplu, să mănânce pop corn, nachos, chipsuri, creveți sau kurtos colac. Dacă vor să rămână cu o amintire de la Fishing & Hunting Expo, vizitatorii au posibilitatea să facă o poză gratuit. În același timp, pescarii au la dispoziție pentru vizionare sau achiziționare bărci moderne, o varietate cu cuțite, ATV-uri și chiar și drone. Nu lipsesc nici costumele de vânătoare. Semnificația reală a Fishing & Hunting Expo Pentru a înțelege mai bine ce înseamnă cu adevărat Fishing & Hunting Expo, Sport.ro a stat de vorbă cu persoane implicate în lumea pescuitului. Dan Mateianu, patronul Senzor Planet, a acordat un interviu în exclusivitate pentru Sport.ro, în care a expus câteva dintre tainele lumii pescuitului. Ce înseamnă Fishing & Hunting Expo pentru lumea pescarilor din România?

Înseamnă un eveniment la care pescarii vin să întâlnească alți pescari. E un fel de deschidere a sezonului. Vin să își cumpere nade, momeli, diverse echipamente de pescuit pentru noul sezon. Evenimentul a fost întotdeauna la început de martie, sfârșit de februarie. Startul sezonului depinde foarte mult și de vreme. În perioada în care se încălzește începe sezonul de pescuit. Până la ce sumă poate să ajungă o lansetă?

Poate să înceapă de la 30 de lei undița sau 100 de lei și să ajungă la 1.000 de euro lanseta. Există mai multe categorii de pescari. Există pescarii profesioniști care merg la concursuri. Există și un lot național de pescuit la crap. Există și Campionat Mondial de pescuit la crap. Și acum în funcție de performanță și de nivelul fiecărui pescar se adaptează și bugetul. De regulă o lansetă profesională este între 1000 și 2000 de lei, cam aceasta este marja. 1000 de euro este maximum.

Vedetele care participă la Fishing & Hunting Expo Participă la eveniment și vedete?

Vin din toate categoriile de vedete, începând de la toți chefii de bucătari până la Bobonete, Cătălin Rizea, Mugur Mihăescu 'Garcea', până la cântăreți precum Adrian Minune. Vin vedete din toate categoriile. E o pasiune care în ultima vreme a ajuns la foarte mulți oameni. A bubuit după pandemie acest sport. Câte persoane vin constant la eveniment?

După spusele organizatorilor în jur de 13-15.000. Sâmbătă vin cei mai mulți, cam 40%. Ce se poate găsi la standul Senzor Planet?

Standul nostru este de nade și momeli. Noi suntem primii producători din România de nade și momeli de pescuit la crap. Noi asta facem! Noi nu facem lansete, nu vindem undițe, doar momeli cu care atragem peștele. Care este momeala ideală atunci?

Nu cred că există nada perfectă sau momeala ideală. Foarte mult la pescuit contează localizarea peștelui, după care cu nada potrivită se face treabă. Ce alte aspecte mai contează în afară de localizare?

Mai contează precizia, distanța la care pescuiești și nada. Teodor Hossu-Longin și-a lansat cartea 'Big Brother' Ca orice domeniu și pescuitul are istoria sa și are nevoie de cărți pentru a fi păstrată. Scriitorul Teodor Hossu-Longin a lansat, la Fishing & Hunting Expo, opera 'Big Brother', pe care a prezentat-o „ca la carte” pentru Sport.ro. „Este vorba despre o antologie a pescuitului din România la crap, antologie care a început acum patru ani cu volumul 'Crapii de curtea veche'. La vremea respectivă era povestea lui Andrei Vlădeanu și a vărului lui, care au pus bazele firmei Senzor, cu tot ce se întâmpla la începutul anilor 2000, când piața asta era mai mult decât virgină și când toate lucrurile erau extrem, extrem de greu de făcut. După care a urmat volumul doi, 'Pești și povești', povestea firmei CPK, după care anul trecut am avut 'Bucovina de Aur' despre brandul Bucovina. Anul acesta avem 'Big Brother', cu lansarea oficială la târgul Fishing & Hunting 2026. Este vorba despre povestea firmei Claumar Pescar. Numele firmei vine de la Claudiu și Marius Popa. Sunt doi frați. Este un mix între începutul prenumelor celor doi băieți, care au făcut această firmă și care au dus-o până la nivelul care este astăzi. De la un magazin mic din Drumul Taberei, din prelungirea Ghencea, până la unii dintre cei mai importanți distribuitori și producători de nadă din România.

Teodor Hossu-Longin: „Este o poveste de viață și o poveste de business” Este o poveste care nu ține neapărat de o tehnică de pescuit. Este o poveste de viață și o poveste de business, la fel cum sunt și celelalte trei volume, care arată că în România există oameni care au plecat de jos (mă refer atât financiar, cât și ca vârstă, pentru că Marius și Claudiu aveau când au început businessul 15 sau 16 ani, ajutați de părinții lor) și au creat un brand de referință pe piața românească. Sunt afaceri românești, cu capital românesc, care au ajuns să facă export. Claumar are și o divizie în Spania, începând cu de anul acesta. Pe lângă povestea lui Claudiu, este și povestea lui Radu Bădică, de aceea se numește cartea 'Big Brother', Radu fiind ca un frate mai mare pentru Claudiu, Claudiu fiind fratele mai mare al lui Marius. Este un joc de cuvinte care arată să îi spunem 'o succesiune de frății'. Una peste alta este o carte de proză. Sunt subiecte reale, dar transformate într-o poveste în care se amestecă și partea de business, și partea de competiție sportivă. Claudiu are în continuare și un club de pescuit, cu care a și câștigat foarte multe titluri interne. A fost în competiții internaționale. Este un demers firesc pentru că istoria pescuitului la crap sportiv din România conține niște nume. Iar Claudiu și Marius cu Claumar fac parte din această lume la un nivel foarte înalt”, a povestit scriitorul Teodor Hossu-Longin, în exclusivitate pentru Sport.ro. Colțul de Rai al pescarilor Mircea Dan, consilier de vânzări al firmei Senzor Planet, a numit Fishing & Hunting Expo „un colț de Rai pentru pescari”. „Fishing & Hunting Expo este punctul de unde plecăm. Aici ne întâlnim toți pescarii. Aici prezentăm noile game de produse. Pescarii au ocazia să le testeze. Discutăm, le spunem cum se procedează cu nada, cum o amesteci, cum o combini cu celelalte produse. Și în ce perioadă este ok să o folosești, dacă pescuiești pe patul de nadă, dacă pescuiești cu ea în mal. Discutăm despre nuanțele cu care se combină mai mult produsele noastre. Este locul nostru de socializare, Fishing & Hunting este un colț de Rai pentru pescari” - au fost cuvintele spuse cu suflet de către tânăr.