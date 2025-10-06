PAOK Salonic, antrenată de românul Răzvan Lucescu, a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 2-1, echipa campioană, Olympiacos Pireu, în etapa a 6-a din Super League din Grecia.

Campioana Greciei, Olympiacos, a deschis scorul pe stadionul Toumba în minutul 22 prin Chiquinho şi a intrat în avantaj la vestiare.

Zivkovic, eroul lui PAOK în 2-1 cu Olympiacos



Taison a egalat pentru gazde, din pasa lui Zivkovic, în minutul 63.

Acelaşi Zivkovic a transformat un penalty, în minutul 75, aducând pe PAOK la conducere.

Konstantelias a avut un gol anulat de VAR, în minutul 84, şi PAOK Salonic s-a impus cu 2-1.

Gazzetta.gr: ”PAOK e aici!”

”PAOK e aici!”, a titrat gazzetta.gr, care a remarcat cele șase schimbări făcute de Lucescu juniori în primul ”unsprezece”, comparativ cu echipa folosită în duelul european cu Celta Vigo.

”Șirul de cinci meciuri fără victorie era deja prea mult pentru trupa lui Lucescu”, au mai scris grecii.

Echipa lui Răzvan Lucescu e pe locul secund al clasamentului, cu 14 puncte, la doar două puncte de liderul AEK Atena.

Olympiacos este a treia, cu 13 puncte.

