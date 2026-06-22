Antrenorul al cărui contract expiră pe 30 iunie a ajuns la un acord cu oficialii din Ghencea, după ce în ultimele săptămâni lăsase de înțeles că despărțirea este iminentă.

La finalul sezonului trecut, Oprița se declara dezamăgit de situația clubului și de faptul că Steaua nu are în continuare drept de promovare în SuperLigă. Tocmai acest aspect l-a făcut să ia în calcul o plecare după șapte ani petrecuți în Ghencea.

Totuși, între timp, cele două părți au găsit o soluție. În noul contract va fi introdusă o clauză care îi permite tehnicianului să plece fără costuri dacă va primi o ofertă atractivă de la un alt club.

Daniel Oprița rămâne la Steaua

Antrenorul a explicat că această condiție a fost decisivă pentru continuarea colaborării și că principalul său obiectiv este acum reconstruirea lotului, după numeroasele plecări din această vară.

„Se pare că acea clauză va fi acceptată de club și lucrurile vor fi în regulă. Cred că e normal să se întâmple asta, din moment ce echipa nu are drept de promovare”, a declarat Daniel Oprița pentru AS.ro.

Tehnicianul se află pe banca Stelei din vara lui 2019. În ultimul an, Oprița a fost aproape de despărțirea de Steaua în două rânduri. Sepsi și Hermannstadt au încercat să îl aducă, însă clauzele de reziliere ale sale și ale secundului Ștefan Nofitovici, în valoare totală de 100.000 de euro, au împiedicat mutările.