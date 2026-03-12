AEK Atena joacă meciul tur din „opitmile” Conference League cu Celje, formație din Slovenia.

La momentul redactării articolului, echipa din Grecia conduce cu 1-0 grație unui gol la care Răzvan Marin a avut o mare contribuție.

Răzvan Marin, assist după doar trei minute de joc

Barnabas Varga a deschis scorul în minutul trei al partidei care se desfășoară în Slovenia, în urma unei lovituri de cap.

Atacantul a primit o centrarea perfectă din corner de la Răzvan Marin, iar maghiarul a reușit să înscrie încă din primele minute.

Mijlocașul român este cunoscut pentru felul în care execută fazele fixe, iar de această dată și-a confirmat încă o dată clasa.