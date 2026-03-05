Ce premiu de consolare a primit Ilia Malinin, ”Zeul” patinajului artistic, după ce a încheiat pe opt la JO de iarnă: ”Sunt profund onorat”

Ilia Malinin, principalul favorit pentru aurul olimpic la programul liber de la patinaj artistic, a încheiat pe locul 8 după reprezentația sa. Americanul cu origini rusești a fost devansat de Shaidorov (Kazakhstan, AUR), Kagiyama (Japonia, BRONZ), Sato (Japonia, ARGINT), Cha (Coreea de Sud), Gogolev (Canada), Gumennik și Fa (Franța).

Foto: Imago Images

Patinatorul american Ilia Malinin a primit joi premiul pentru fair-play la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina, pentru sportivitatea sa după ce a terminat concursul în afara podiumului, relatează AP, potrivit news.ro.

Într-una dintre cele mai mari surprize din istoria patinajului artistic, Malinin, în vârstă de 21 de ani, a căzut de două ori şi a comis alte greşeli majore în programul liber, iar kazahul Mikhail Shaidorov a câştigat medalia de aur la masculin. Malinin a declarat ulterior că presiunea dinaintea evenimentului şi abuzurile din mediul online au fost insuportabile.

În ciuda disperării sale că a picat din poziţia de favorit la medalia de aur pe locul opt, el nu a ezitat să-l felicite şi să-l îmbrăţişeze călduros pe Shaidorov, care se afla doar pe locul cinci după programul scurt condus de Malinin.

„Să-l felicit pe Mikhail nu a avut legătură cu rezultatele”, a declarat Malinin Comitetului Olimpic Internaţional. „A avut legătură cu călătoria pe care o parcurgem împreună ca sportivi. Să ştiu că fanii din întreaga lume s-au conectat cu acel moment înseamnă pentru mine mai mult decât orice medalie.”

Eleganţa lui Malinin la înfrângere a fost selectată alături de alte cinci nominalizări de către Comitetul Internaţional Fair Play, în colaborare cu CIO, pentru a recunoaşte actele de sportivitate, integritate şi solidaritate observate în timpul Jocurilor. Publicul a votat apoi pentru Malinin să fie câştigător.

Premiul Fair Play a fost acordat pentru prima dată la Jocurile Olimpice de la Innsbruck din 1964, italianului Eugenio Monti, practicant de bob. Acesta le-a împrumutat britanicilor Tony Nash şi Robin Dixon un şurub de ax pentru a înlocui unul care se rupse, iar ei au câştigat medalia de aur la proba de bob de două persoane, în timp ce Monti a obţinut medalia de bronz.

„Sunt profund onorat să primesc această distincţie”, a adăugat Malinin despre premiul său. „Mai ales având în vedere moştenirea incredibilă a lui Eugenio Monti aici, în Italia.”