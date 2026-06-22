„Regele” a revenit pe banca primei reprezentative după 25 de ani și a debutat fără înfrângere în acțiunea din luna iunie.

România a remizat cu Georgia, scor 1-1, și a învins Țara Galilor cu 2-1, în ultimele partide de verificare înaintea startului din Liga Națiunilor.

Printre cei care au urmărit evoluțiile „tricolorilor” s-a aflat și Laszlo Boloni, fost selecționer al României în perioada 2000-2001.

Laszlo Boloni are încredere în Gică Hagi

Tehnicianul în vârstă de 73 de ani speră ca Hagi să construiască o echipă capabilă să obțină rezultate, dar și să reprezinte cu mândrie fotbalul românesc.

„Echipa națională a făcut două meciuri bune, sper și cred că Gică Hagi va găsi metoda ca echipa națională să joace la câștig, dar și cu o atitudine care să ne facă mândri. Sper ca și celelalte generații să învețe din treaba asta”, a declarat Laszlo Boloni pentru Sport Total FM.

România se pregătește acum pentru debutul în Liga Națiunilor, competiție în care va întâlni Suedia, Bosnia și Polonia. Primul meci este programat pe 25 septembrie, în deplasare, contra Suediei.

Laszlo Boloni este liber de contract din 2024

Considerat unul dintre cei mai importanți antrenori români ai ultimelor decenii, Boloni nu mai pregătește nicio echipă din vara anului 2024, când s-a despărțit de FC Metz.

De-a lungul carierei, fostul selecționer a pregătit cluburi importante precum Sporting CP, AS Monaco, Standard Liege, PAOK sau Royal Antwerp.