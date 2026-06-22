GALERIE FOTO Duel șoc? Peste cine poate da Argentina în 16-imile de la Mondial

Duel șoc? Peste cine poate da Argentina în 16-imile de la Mondial CM 2026
SPORT.RO
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Argentina a obținut o nouă victorie la Cupa Mondială, 2-0 contra Austriei, iar Lionel Messi a stabilit un nou record impresionant.

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ArgentinaLionel MessiSpaniaUruguay
Din articol

După 3-0 contra Algeriei, meci în care Lionel Messi a reușit o triplă, Argentina a învins și Austria. Starul lui Inter Miami a fost din nou în prim-plan, mai întâi cu un penalty ratat în minutul 9, iar apoi cu golul din minutul 38 care l-a transformat în cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale. În prelungirile meciului, același Messi a făcut 2-0 și a ajuns la 5 goluri marcate la această ediție.

Argentina ar putea da peste Spania în 16-imile Cupei Mondiale

Argentina, care mai are de disputat partida cu Iordania (duminică, ora 5:00), are practic asigurat locul 1 în grupa J, ceea ce îi va aduce un duel în faza 16-imilor cu ocupanta locului secund din grupa H.

În grupa H, după două etape, clasamentul arată astfel: 1. Spania (4p), 2. Uruguay (2p), 3. Capul Verde (2p), 4. Arabia Saudită (1p). Astfel, toate opțiunile sunt acum pe masă pentru Argentina.

Este posibil inclusiv un duel de cinci stele între Argentina și Spania. Ibericii ar putea pica pe locul secund dacă vor pierde duelul din ultima etapă cu Uruguay, iar Capul Verde nu va învinge Arabia Saudită.

Meciul dintre Argentina și ocupanta locului secund din grupa H se va juca pe 4 iulie, la Miami.

  • Messi penalty argentina austria 6
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Cum ar putea arăta meciurile din 16-imile Cupei Mondiale

Pe baza clasamentelor actuale și a meciurilor rămase de disputat, BBC a simulat modul în care ar putea arăta tabloul 16-imilor de la Cupa Mondială.

  • Germany - Scoția
  • Norvegia - Suedia
  • Coreea de Sud - Elveția
  • Olanda - Maroc
  • RD Congo - Ghana
  • Spania - Austria
  • SUA - Ecuador
  • Egipt - Cehia
  • Brazilia - Japonia
  • Coasta de Fildeș - Japonia
  • Mexic - Capul Verde
  • Anglia - Portugalia
  • Argentina - Uruguay
  • Australia - Iran
  • Canada - Belgia
  • Columbia - Paraguay
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