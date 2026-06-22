1.800.000 de euro pentru Nicolae Stanciu

1.800.000 de euro pentru Nicolae Stanciu Stranieri
SPORT.RO
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Nicolae Stanciu (33 de ani) este, fără doar și poate, unul dintre cei mai importanți fotbaliști români, însă valoarea sa de piață este în scădere.

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Nicolae StanciuGenoa
Din articol

Platforma Transfermarkt a actualizat pe 8 iunie cotele jucătorilor, iar căpitanul naționalei României a „pierdut” 200.000 de euro. 

Dacă în momentul în care a ajuns la Dalian Yingbo era evaluat la două milioane de euro, acum Stanciu este cotat la 1,8 milioane de euro.

Cota lui Stanciu a scăzut la 1,8 milioane de euro

Internaționalul român evoluează din ianuarie în China, după despărțirea de formația italiană Genoa. În ultimii zece ani, mijlocașul a jucat exclusiv în străinătate, trecând pe la cluburi din Belgia, Cehia, Arabia Saudită, China și Italia.

Cea mai mare cotă de piață a carierei a fost atinsă în 2016, pe vremea când evolua pentru Anderlecht. La doar 23 de ani, Stanciu era evaluat la opt milioane de euro, după transferul-record realizat de belgieni de la FCSB.

De-a lungul carierei, pe Nicolae Stanciu s-au plătit aproape 37 de milioane de euro. Cel mai scump transfer în 2016, când Anderlecht achita 11 milioane de euro în conturile lui Gigi Becali. Ulterior, Al Ahli a plătit 10 milioane de euro pentru român, în ianuarie 2019. În total, transferurile lui Stanciu au generat încasări de 36,49 milioane de euro.

În actualul sezon din prima ligă chineză, mijlocașul a bifat 12 apariții pentru Dalian Yingbo, a marcat de trei ori și a oferit două pase decisive.

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