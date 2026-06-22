Argentinienii au reacționat după calificarea în ”16”-imile din America: ”Messi? Ca de obicei”

În a doua rundă din Grupa J de la Campionatul Mondial din 2026, Argentina a învins-o la Arlington , Texas, pe ”AT&T Stadium”, cu 2-0 pe Austria, într-un meci în care Lionel Messi a fost one-man show.

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Campionul mondial a ratat un penalty în minutul 9 al meciului, dar și-a reparat greșeala înainte de pauză, când a șutat elegant din interiorul careului în urma pasei decisive venite de la Facundo Medina (38').

În actul secund, Messi a dus scorul la 2-0 în minutul 90+5, după ce s-a luptat pentru a realiza ”dubla”. Cu șapte jucători lângă el, a reușit să-l învingă pe Alexander Schlager.

Cu 18 goluri în total la Mondiale, Messi l-a depășit pe Miroslav Klose (16 reușite) în topul celor mai buni marcatori de la turneul final

Presa din Argentina a reacționat după meciul din Texas.

”Messi a strălucit”, a titrat TyC Sports. ”Argentina și-a etalat ca de obicei fotbalul impresionant, învingând Austria și asigurându-și locul în '16'-imile de finală ale Cupei Mondiale 2026.

Cu o dublă record semnată de Lionel Messi, care ratase inițial un penalty, naționala 'Albiceleste' a obținut cele trei puncte, a rămas lideri în Grupa J și urmează să joace sâmbătă împotriva Iordaniei pentru a-și asigura primul loc”, au mai scris argentinienii.

Peste cine poate da Argentina în 16-imile de la Mondial

Argentina, care mai are de disputat partida cu Iordania (duminică, ora 5:00), are practic asigurat locul 1 în grupa J, ceea ce îi va aduce un duel în faza 16-imilor cu ocupanta locului secund din grupa H.

În grupa H, după două etape, clasamentul arată astfel: 1. Spania (4p), 2. Uruguay (2p), 3. Capul Verde (2p), 4. Arabia Saudită (1p). Astfel, toate opțiunile sunt acum pe masă pentru Argentina.

Este posibil inclusiv un duel de cinci stele între Argentina și Spania. Ibericii ar putea pica pe locul secund dacă vor pierde duelul din ultima etapă cu Uruguay, iar Capul Verde nu va învinge Arabia Saudită.

Meciul dintre Argentina și ocupanta locului secund din grupa H se va juca pe 4 iulie, la Miami.