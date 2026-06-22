Noul președinte al fotbalului italian și-a preluat mandatul. Mesajul de la învestire: „Nu sunt un Papă negru”

Schimbarea de la vârful fotbalului italian se produce în contextul demisiei lui Gabriele Gravina . Acesta a renunțat la post pe 3 aprilie, în urma eșecului naționalei cu Bosnia și a ratării prezenței la Cup Mondială, plecare urmată și de cele ale selecționerului Gennaro Gattuso și șefului delegației, Gianluigi Buffon.

Malago , fostul șef al Comitetului Olimpic Italian (CONI), a fost ales în funcția de președinte al federației de fotbal din Italia (FIGC). El l-a învins pe Giancarlo Abete cu 68,58% din voturi, într-o adunare generală organizată la Roma.

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„Aud strigătele voastre de durere”

În primul său discurs, Malago a insistat pe necesitatea unei reforme profunde într-un sistem cu datorii de peste 5 miliarde de euro.

„Începe o nouă eră a fotbalului italian. Nu sunt un Papă negru, ci unul dintre voi: fiu, frate și tată al lumii fotbalului. Aud strigătele voastre de durere. Simt un sentiment uriaș de responsabilitate, dar sunt obișnuit să trăiesc cu el. Este momentul să schimbăm și să inovăm. Vă implor, să lăsăm deoparte orgoliile personale. Singur nu pot face nimic, cu voi pot face totul”, a spus Malago în fața asistenței.

El a precizat că un obiectiv imediat este refacerea legăturilor cu lumea politică, amintind de o viitoare întâlnire cu ministrul sportului, Andrea Abodi: „Trebuie să reconstruim dinamica cu lumea politică. O voi face ținând spatele drept, pentru că așa obții mult mai mult”.

Prioritățile momentului: noul selecționer și legea cetățeniei

Pe lângă alegerea unui nou antrenor pentru echipa națională, decizie care necesită timp și o analiză financiară atentă după cum a susținut, noul președinte a pus accent pe schimbarea regulilor privind cetățenia sportivă.

„Dacă nu le acordăm cetățenia acestor tineri, va veni imediat o altă țară care le va da pașaportul. Noi, astfel, pierdem jucători. Acest lucru este inacceptabil”, a adăugat Malago.