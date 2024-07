Succese românești la Campionatul European de juniori de la Malmo (Suedia)! Tricolorii au cucerit trei medalii în primele finale disputate, cele pe echipe! Una a fost de aur și două de argint!

Titlul european a fost adus de echipa masculină U19, care și-a confirmat dominația continentală. Băieții noștri au cucerit al treilea titlu consecutiv în această probă.

România, din nou rezultate nemaipomenite la tenis de masă

Formația compusă din Dragoș Bujor, Iulian Chiriță, Andrei Istrate și Darius Movileanu a învins în finală cu 3-0 Germania, după un meci excepțional.

Rezultatele finalei pe echipe U19 (m)

Iulian Chiriță - Andre Bertelsmeier 3-1 (11-4, 8-11, 11-6, 13-11)

Andrei Istrate - Wim Verdonschot 3-1 (11-5, 11-5, 2-11, 11-5)

Darius Movileanu - Lleyton Ullmann 3-0 (11-5, 11-7, 11-4)

În precedentele meciuri de la aceste Europene, echipa antrenată de Mădălin Ionașcu învinsese în grupă Italia (3-2), Spania (3-0) și Bulgaria (3-0), după care, în optimi, au depășit cu 3-0 Slovenia.

În sferturi au trecut cu 3-1 de Polonia, pentru ca în semifinale să învingă cu 3-1 Franța.

Medalie de argint pentru echipa masculină U15

Cronologic, prima medalie de argint a fost obținută de componenții echipei masculine U15, formație care și-a depășit performanța de anul trecut, când ocupase locul 3.

În finală, România a fost învinsă cu scorul de 3-1 de Italia, intrând astfel în posesia medaliilor de argint.

Rezultatele finalei pe echipe U15 (m)

Mihai Nagy - Danilo Faso 0-3 (7-11, 9-11, 4-11)

Robert Istrate - Francesco Trevisan 3-1 (11-2, 11-4, 9-11, 11-6)

Robert Istrate/Mihai Nagy - Danilo Faso/Francesco Trevisan 1-3 (5-11, 11-5, 4-11, 9-11)

Robert Istrate - Danilo Faso 0-3 (5-11, 16-18, 3-11)

Pentru a ajunge în finală, cei trei componenți ai lotului, Matei Eparu, Robert Istrate, Mihai Nagy și antrenorul lor, Emilian Bulbuc, trecuseră în grupe cu 3-2 de Portugalia și cu 3-1 de Slovacia. Înfrângerea cu 3-0 suferită în fața Turciei i-a adus pe tricolori în fața unui meci de baraj pentru calificarea în fazele eliminatorii, câștigat cu scorul de 3-1 în fața Angliei.

În optimi, românii au învins cu 3-1 Suedia, în sferturi cu același scor Polonia și în semifinale, tot cu 3-1, pe Cehia.

Echipa feminină U19, medalie de argint

Cea de-a doua medalie de argint a delegației noastre a fost obținută de componentele echipei feminine U19. Acestea au fost învinse, după o finală dramatică, scor 3-2, de Franța.

Rezultatele finalei pe echipe U19 (f)

Bianca Mei-Roșu - Nina Guo Zheng 3-2 (12-10, 9-11, 8-11, 14-12, 12-10)

Alesia Sferlea - Leana Hochart 0-3 (7-11, 9-11, 10-12)

Andrea Teglas - Clea De Stoppeleire 0-3 (5-11, 4-11, 9-11)

Bianca Mei-Roșu - Leana Hochart 3-2 (3-11, 11-7, 6-11, 12-10, 11-8)

Alesia Sferlea - Nina Guo Zheng 0-3 (5-11, 4-11, 4-11)

Pentru a ajunge în finală, jucătoarele antrenate de Alexandru Dincă - Bianca Mei-Roșu, Alesia Sferlea, Andrea Teglas și Evelyn Ungvari - au trecut în grupe cu 3-1 de Lituania și Ucraina și cu 3-0 de Belgia. Apoi, în optimi, au învins cu 3-0 Turcia. În sferturi au învins cu 3-1 Cehia, iar în semifinale au trecut cu același scor de Germania.

Mesajul lui Cristi Romanescu, președintele FRTM

Președintele Federației Române de Tenis de Masă, Cristinel Romanescu, a salutat medaliile tricolorilor cucerite la competiția continentală din Suedia.

„O vara fierbinte, la propriu si la figurat. Facem ce știm mai bine, continuăm tradiția pe care o respectăm an de an și adăugăm medalii în palmaresul atât de prețios al FRTM. La CE de juniori de la Malmo am jucat 3 FINALE din 4 posibile în proba pe echipe și felicit toți sportivii și pe antrenorii lor pentru efortul depus și dorința extraordinară de a câștiga, de a se întrece pe sine! AUR pentru echipa masculina U19, un AUR extraordinar, câștigat într-o manieră categorică în finală, 3-0 cu echipa Germaniei! Un AUR care confirma valoarea băieților, în permanentă creștere, un AUR care vorbește de la sine despre valoarea tenisului de masă confirmată an de an. Felicitări Iulian Chiriță, Darius Movileanu, Andrei Istrate, Dragoș Bujor și antrenorului Mădălin Ionascu! ARGINT echipa de băieți U15, un rezultat excelent după o finala electrizanta cu Italia, 1-3. Felicitări Robert Istrate, Mihai Nagy , Matei Eparu antrenorului Emilian Bulbuc și echipei din spate!ARGINT pentru echipa de fete U19, după o finală ambițioasă si spectaculoasa, 2-3 cu Germania.

Felicitări Bianca Mei-Rosu, Alesia Sferlea, Andreea Teglas , Evelyn Ungvari și antrenorului Alex Dincă! Vreau să remarc continuitatea, valoarea, perseverența și ambiția noastră, a tuturor, sportivi, antrenori, federație, de a demonstra ca, indiferent de schimbarea generațiilor, numele României în tenis de masă este un blazon care este permanent respectat, la cel mai înalt nivel, prin performanțele obținute. HAI ROMANIA”- Cristinel Romanescu, președintele Federației Române de Tenis de Masă.

De astăzi, jucătoarele și jucătorii noștri de la categoriile Under 19, respectiv Under 15, vor intra în cursă pentru medaliile probelor individuale și de dublu.