„Toți vor să ne bată. Cine nu vrea să-i bată pe Bănel și pe Arnăutu? Suntem câțiva jucători cu experiență, am format o echipă puternică la acest nivel”, explică Nicoliță desprinderea mai grea din partida cu Bănești, care a deschis scorul și care a ținut de 1-1 până în minutul 72. Fostul internațional a semnat un contract pe doi ani, așa că îl putem vedea și la Liga a treia, în cazul promovării.

„Am făcut o pregătire bună, i-am motivat bine pe băieți, am format un grup frumos, jucăm bine, echipa are în componență și jucători cu experiență, dar și câțiva tineri. Vom mai aduce câțiva jucători Under, pentru că vom avea nevoie în cazul promovării în Liga a treia. Chiar dacă am bătut tot, vor fi meciuri grele în retur, așa că vor mai fi ceva întăriri în lot”, explică antrenorul Iulius Mărgărit ascensiuena echipei pe care o pregătește din sezonul trecut. El a mai antrenat-o în Liga a treia pe Metalul Plopeni și a promovat-o în acest eșalon pe CS Păulești. „Stăm bine fizic, le-am spus de la pauză că trebuie să fim calmi, inteligenți și că vom întoarce rezultatul”, dezvăluie tehnicianul despre partida cu Bănești, care a condus cu 1-0 după prima repriză.

„Bănel ne motivează pe toți oprin felul lui de a fi”

Logic, Mărgărit e superîncântat de prezența lui Bănel în echipa sa: „E un tip deosebit, sufletist, ne ajută mult, a venit la toate meciurile. Experiența lui contează și pe teren, și în vestiar. Suntem bucuroși că-l avem printre noi, ne motivează prin felul lui de a se purta.”

Tema de doctorat a antrenorului Iulius Mărgărit a fost „Dezvoltarea calităților motrice combinate la nivelul juniorilor de 13-14 ani”, așa că la Vălenii de Munte există interes și pentru înființarea unei Academii de copii și juniori. Sunt deja 100 de copii care se antrenează aici, dar proiectul va cuprinde toată zona până în apropierea Ploieștiului.

„Vrem în primul rând ca tinerii din zonă să facă sport, să facă mișcare. Există o emulație aici, suntem deja pe primul loc în județ la Under 19, lumea vine la stadion, tribuna este aproape plină la fiecare meci. Sper să promovăm cu echipa mare în Liga a treia, avem o bază frumoasă și o susținere consistentă din partea Primăriei. Așteptăm în curând și câțiva sponsori”, e optimist și președintele clubului, Mugurel Bîrziloiu.

Fotbalul are eroii lui și în localitățile mai mici din România, iar Bănel Nicoliță este idolul copiilor din Vălenii de Munte. Munca, pasiunea, bunul simț sunt caracteristici pe care fostul jucător al Stelei și al lui Saint Etienne le promovează și aici, ca în toată cariera lui. Bănel încă mai aleargă și încă mai slujește sportul care l-a scos din sărăcie și pe care îl iubește necondiționat.