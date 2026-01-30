În ultima rundă din faza principală de la ”masa bogaților”, Benfica a învins-o pe Real Madrid într-un adevărat thriller care s-a încheiat 4-2 pentru formația dirijată de Jose Mourinho.



Benfica și Real Madrid se vor întâlni din nou în Champions League, dar în play-off-ul pentru optimile competiției. ”Dubla” va avea loc la mijlocul lui februarie.



Benfica putea să dea și peste Inter Milano, echipa pregătită de românul Cristi Chivu, în play-off, care a picat în cele din urmă cu gruparea norvegiană Bodo/Glimt.



Reacția portughezilor după ce Benfica va juca din nou cu Real Madrid în Champions League



Mario Branco, directorul sportiv al lusitanilor, a sugerat însă că și cu Inter și cu Real, Benfica tot avea de furcă în play-off. Despre madrileni, oficialul Benficăi a avut doar cuvinte de laudă.



”Indiferent dacă era Real Madrid sau Inter, știam că urma să fie o tragere la sorți foarte dificilă. Real Madrid este o echipă mare, sunt maeștrii Ligii Campionilor, dar pentru noi acum situația este diferită. Una a fost acel context, alta este o dublă manșă eliminatorie. Am văzut miercuri că, pentru Benfica, nimic nu este imposibil.



Este un club obișnuit cu nopțile magice, vom încerca încă o dată și ne dorim să ajungem în optimile de finală. Real Madrid este întotdeauna Real Madrid, nu există momente bune sau rele pentru a-i întâlni.



Benfica și Real sunt cluburi istorice ale Europei și ale Ligii Campionilor. Ne dorim să fim în optimile de finală împotriva lui Manchester City sau Sporting”, a spus Mario Branco, potrivit abola.

