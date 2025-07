Eve Jobs a absolvit în Stanford University, în 2021, a urmat cursurile prestigioasei școli ecvestre Upper Echelon Academy din Wellington, Florida, și a fost model pentru DNA Models (New York).



Eve Jobs s-a măritat cu Harry Charles

În 2019 a fost clasată în primele cinci cele mai bune sportive sub 25 de ani în proba de săriturile peste obstacole, una dintre cele trei discipline ecvestre olimpice. Weekendul trecut, aceasta s-a măritat cu Harry Charles, sportivul britanic care a cucerit medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Paris în proba de săriturile peste obstacole - echipe, dar și bronzul la Campionatele Mondiale din 2022, în aceeași probă. Acesta este fiul lui Peter Charles, membru al echipei Marii Braitanii care a cucerit aurul la JO 2012.



Ceremonia a avut loc la Eynsham Hall (Oxfordshire), iar printre domnișoarele de onoare s-au numărat Jessica Springsteen, fiica cântărețului Bruce Springsteen, și Jessica Gates Nassar, fiica miliardarului Bill Gates. Nunta a durat patru zile și a costat peste 5 milioane de lire sterline. Elton John a susținut un concert, iar printre sutele de invitați s-au aflat Kamala Harris, fostul vicepreședinte al SUA, familia lui Roman Abaramovici, Prințesa Beatrice de York sau cântărețul Matt Helders (Arctic Monkeys).



Steve Jobs, unul dintre pionierii revoluției computerelor personale

Steve Jobs a fost cofondator al Apple Inc., fondator al NeXT și acționat majoritar al Pixar, dar a decedat în 2011, după un tratament întârziat pentru cancer pancreatic. Este considerat unul dintre pionierii revoluției computerelor personale și al inventării smartphone-urilor și gadgeturilor moderne (Apple I, Apple II, Lisa, Macintosh, NeXT Computer // iMac, iTunes, iPod, iPhone, iPad).



A fost căsătorit între 1991 și 2011 cu Laurene Powell, o antreprenoare și filantropistă, care a fondat Emerson Collective, a finanțat și condus revista The Atlantic și a cofondat XQ Institute, printre alte realizări profesionale. Cuplul a avut trei copii, Reed (33 de ani / fondator al Yosemite Venture Fund), Erin (29 de ani) și Eve (27 de ani). Steve Jobs mai avea o fiică dintr-o relație anterioară, Lisa Brennan-Jobs (47 de ani), jurnalistă la Vogue, The Massachusetts Review și O, The Oprah Magazine.