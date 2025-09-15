În centrul acestei ascensiuni se află PadelMania Herăstrău, fondat de spaniolul Daniel Prieto, unul dintre pionierii acestui sport la noi în țară.



Stabilit în România din 2006, Daniel a descoperit padelul în Spania anilor ’90, dar abia în 2013 a decis să-l aducă la București. La început, a fost dificil, cu doar câteva terenuri și o comunitate restrânsă.



Cu timpul însă, PadelMania a devenit un adevărat centru al padelului românesc, cu turnee, lecții și evenimente care atrag jucători de toate vârstele.



Interviu cu Daniel Prieto, omul din spatele PadelMania Herăstrău



Circuitul Național de Padel, organizat împreună cu Federația Română de Padel, a crescut spectaculos. Etapele se desfășoară în orașe precum București, Cluj, Timișoara, Sibiu sau Craiova și adună până la 300 de jucători per turneu. În 2025, România a bifat și prima participare la Cupa Europeană de Padel, la Madrid, cu echipe feminine și masculine.



Pentru Daniel Prieto, padelul nu înseamnă doar sport, ci și comunitate. Atmosfera de la PadelMania este una prietenoasă, cu jucători care rămân ore întregi la terenuri, socializează și se bucură de competiție. Sportul este accesibil tuturor, de la copii de 5 ani până la seniori, iar faptul că se joacă la dublu îl face ideal pentru socializare.



Sport.ro: Bună, Daniel! Bine ai venit la Sport.ro! Spune-ne, cine ești și ce reprezintă Padelmania?



Bună! Mă numesc Daniel Prieto, sunt cetățean spaniol, am 50 de ani – deși încă mi-e greu să cred! Suntem la sediul principal al Padelmania din România. Locuiesc aici de aproape 20 de ani, iar în urmă cu 13 ani am decis să aduc padelul, un sport fantastic, în România, unde nu exista la acea vreme.



Sport.ro: Cum a început totul?



Am jucat padel timp de 35 de ani, încă din copilărie. În Spania, este un sport extrem de popular, cu de 4-5 ori mai mulți jucători decât tenisul, deși Spania e o țară mare a tenisului. Când am venit în România, jucam tenis, dar am decis să aduc padelul aici, având multe conexiuni și o legătură strânsă cu această țară.



Sport.ro: Deci ai fost un pionier al padelului în România?



Da, absolut!



Sport.ro: Cum a fost să introduci acest sport și să înveți jucătorii de aici?



A fost o călătorie lungă. Primele 8 ani am fost aproape singur, cu activități punctuale. Am adus de la început un antrenor profesionist din Spania, Rafa, care e cu mine de la start. Am început treptat, mai ales cu comunitatea spaniolă și cu jucători de tenis. În timp, am atras oameni din toate categoriile. Mulți tenismeni s-au îndrăgostit de padel, fiind un sport distractiv, dar acum avem jucători din toate domeniile.

