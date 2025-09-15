În centrul acestei ascensiuni se află PadelMania Herăstrău, fondat de spaniolul Daniel Prieto, unul dintre pionierii acestui sport la noi în țară.
Stabilit în România din 2006, Daniel a descoperit padelul în Spania anilor ’90, dar abia în 2013 a decis să-l aducă la București. La început, a fost dificil, cu doar câteva terenuri și o comunitate restrânsă.
Cu timpul însă, PadelMania a devenit un adevărat centru al padelului românesc, cu turnee, lecții și evenimente care atrag jucători de toate vârstele.
Interviu cu Daniel Prieto, omul din spatele PadelMania Herăstrău
Circuitul Național de Padel, organizat împreună cu Federația Română de Padel, a crescut spectaculos. Etapele se desfășoară în orașe precum București, Cluj, Timișoara, Sibiu sau Craiova și adună până la 300 de jucători per turneu. În 2025, România a bifat și prima participare la Cupa Europeană de Padel, la Madrid, cu echipe feminine și masculine.
Pentru Daniel Prieto, padelul nu înseamnă doar sport, ci și comunitate. Atmosfera de la PadelMania este una prietenoasă, cu jucători care rămân ore întregi la terenuri, socializează și se bucură de competiție. Sportul este accesibil tuturor, de la copii de 5 ani până la seniori, iar faptul că se joacă la dublu îl face ideal pentru socializare.
Sport.ro: Bună, Daniel! Bine ai venit la Sport.ro! Spune-ne, cine ești și ce reprezintă Padelmania?
Bună! Mă numesc Daniel Prieto, sunt cetățean spaniol, am 50 de ani – deși încă mi-e greu să cred! Suntem la sediul principal al Padelmania din România. Locuiesc aici de aproape 20 de ani, iar în urmă cu 13 ani am decis să aduc padelul, un sport fantastic, în România, unde nu exista la acea vreme.
Sport.ro: Cum a început totul?
Am jucat padel timp de 35 de ani, încă din copilărie. În Spania, este un sport extrem de popular, cu de 4-5 ori mai mulți jucători decât tenisul, deși Spania e o țară mare a tenisului. Când am venit în România, jucam tenis, dar am decis să aduc padelul aici, având multe conexiuni și o legătură strânsă cu această țară.
Sport.ro: Deci ai fost un pionier al padelului în România?
Da, absolut!
Sport.ro: Cum a fost să introduci acest sport și să înveți jucătorii de aici?
A fost o călătorie lungă. Primele 8 ani am fost aproape singur, cu activități punctuale. Am adus de la început un antrenor profesionist din Spania, Rafa, care e cu mine de la start. Am început treptat, mai ales cu comunitatea spaniolă și cu jucători de tenis. În timp, am atras oameni din toate categoriile. Mulți tenismeni s-au îndrăgostit de padel, fiind un sport distractiv, dar acum avem jucători din toate domeniile.
- Daniel Prieto, în incinta PadelMania
Sport.ro: Ce face padelul atât de special pentru tine?
Pentru mine, Padelmania înseamnă comunitate. De la început, am promovat sloganul „să punem distracția în sport”. În România, unde competiția e foarte intensă, noi am vrut să creăm o atmosferă plăcută. În weekendurile cu turnee, oamenii stau aici 10 ore – urmăresc meciuri, mănâncă, își aduc copiii. E ceva unic, o comunitate cum nu prea există în România. Scopul meu principal este să dezvolt sportul în țară, creând un mediu social, mai ales că padelul se joacă mereu la dublu.
Sport.ro: Am observat că sunt multe grupe de vârstă implicate. De la copii de 7 ani la seniori de 70 de ani?
Exact! Padelul e un sport pentru toată lumea. La început, mulți spuneau că e un „tenis mai ușor”, dar nu e chiar așa. E diferit, dar accesibil și distractiv pentru oricine.
Sport.ro: Care e diferența principală între padel și tenis?
Sistemul de punctaj e identic cu cel din tenis – servicii, game-uri, seturi. Însă terenul de padel e mai mic, cu pereți de sticlă în spate și parțial pe laterale, care permit mingii să revină în joc. E ca o combinație între tenis și squash. Poți juca și fără o condiție fizică excelentă, iar de la prima zi te poți distra. Totuși, la nivel înalt, devine un sport intens, adaptat tuturor nivelurilor.
Sport.ro: Cum se compară nivelul padelului din România cu cel din Spania?
În Spania și Argentina, padelul e la un alt nivel, fiind jucat de zeci de ani. Restul lumii, inclusiv România, încearcă să ajungă din urmă. Federația Internațională de Padel lucrează în acest sens, dar e o cale lungă.
Sport.ro: Care e cel mai cunoscut jucător cu care ai jucat?
Nu am jucat profesional, dar am avut ocazia să joc cu jucători de top, inclusiv cu fostul număr 1 mondial, care mi-a fost antrenor. Cunosc personalități ca Belasteguín, Juan Martín Díaz, Tapia sau Coelho, care sunt în vârf acum.
Sport.ro: România a participat recent la Cupa Europeană de Padel. Cum a fost experiența?
A fost fantastic! În iulie, la Madrid, am dus prima selecționată de padel a României, atât la feminin, cât și la masculin. A fost primul an, am avut multe de învățat, dar a fost o experiență extraordinară.
Sport.ro: Să vorbim despre turneul actual. E a treia ediție?
Nu, e un circuit național pe care îl organizăm de patru ani sub acest nume, dar am început turneele de mai mult timp. E circuitul care stabilește clasamentul național, organizat împreună cu Federația Română de Padel. Am pornit cu primul teren acum 13 ani, iar de 8-9 ani a apărut un al doilea club în Timișoara, condus de Lucian, președintele federației și partenerul meu.
Sport.ro: Unde se desfășoară acest circuit?
În orașe ca Sibiu, Craiova, Constanța, Timișoara, Cluj, București, iar anul viitor se va alătura și Brașov. Atractivitatea crește, vin cei mai buni jucători din țară.
Sport.ro: Câți jucători participă la turnee?
Depinde de locație. În orașe mari ca București, Cluj sau Timișoara, avem între 250 și 300 de jucători per turneu. E o mișcare impresionantă!
Sport.ro: Mulțumim, Daniel, pentru acest interviu și mult succes cu Padelmania!
Mulțumesc! Vă aștept să încercați padelul și să vă alăturați comunității noastre!