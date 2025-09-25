Ediția aniversară a Alpin Film Festival 2025, care s-a încheiat duminică, 21 septembrie, la Brașov, și-a desemnat câștigătorii.

Marele premiu al competiției internaționale a fost câștigat de „The Wolves Always Come at Night / Lupii vin mereu noaptea”, regizat de Gabrielle Brady, un documentar hibrid care surprinde cu delicatețe și profunzime efectele schimbărilor climatice asupra unei familii de păstori din Mongolia.

Un moment deosebit al festivalului a fost proiecția filmului documentar „Radu, ești OK?!”, regizat de Radu Restivan (foto). Filmat în timpul ultramaratonului UTMB 2024, acest documentar oferă o privire intimă asupra cursei, transformându-se într-o călătorie interioară despre perseverență, vulnerabilitate și autenticitate.

După proiecție, Radu Restivan a rămas alături de public pentru o sesiune de întrebări și răspunsuri, generând una dintre cele mai lungi și mai emoționante dezbateri ale ediției. Această interacțiune a subliniat impactul profund al filmului și a evidențiat puterea poveștilor personale în a inspira și conecta oamenii.

Festivalul a promovat și mișcarea în aer liber

Alături de Barmak Akram (regizor Afganistan/Franța) și Rosanna Stedile (Italia, coordonator program Trento Film Festival), din juriul acestei ediții, a mai făcut parte și Bogdan Mureșanu, cineast român, regizorul multipremiatului film Anul Nou care n-a fost, dar și un pasionat de drumeție montană.

Pe parcursul săptămânii 15–21 septembrie, Brașovul, Bușteniul și Râșnovul s-au transformat în tabere de explorare culturală montană. Publicul a participat la proiecții de film, expoziții foto, ateliere de cățărare, șezători montane, excursii ghidate și programe dedicate copiilor. Drumeția culturală „Pe urmele Lehmann-ilor” i-a adus pe cei pasionați de munte de toate vârstele într-o experiență care a îmbinat istoria, natura și mișcarea, sub coordonarea alpinistului Silviu Bălan.

„Festivalul e o ocazie de a ne conecta cu natura, de a învăța cum să o protejăm și de a descoperi povești care ne apropie ca oameni”, a declarat Maria Dănilă, una dintre cele mai mari alpiniste românce și prietenă a festivalului.

Alpin Film festival a transformat muntele într-un adevărat teren de joacă și învățare pentru copii: peste 1.000 de participanți au descoperit la Brașov și Bușteni frumusețea naturii, învățând prin joc și experiențe directe despre siguranță și educație montană.

De la prima ediție, Alpin Film Festival a adus în România filme premiate internațional dedicate muntelui și naturii, construind un spațiu în care oamenii pot simți și împărtăși experiența alpină, dar și componenta umană, modul în care oamenii aleg să cunoască și să locuiască în zonele montane din întreaga lume.

Întregul palmares al ediției a 10-a a Alpin Film Festival este:

● Premiul pentru cel mai bun film românesc: „Radu, ești ok?!”, regia: Radu Restivan

● Mențiune Specială: „Un Munte de iubire”, regia: Bogdan Slăvescu și Dan Suciu

● Cel mai bun scurtmetraj de alpinism (Premiul Zsolt Torok): „Trekking Himalaya”, regia: Octavian Repede

● Cel mai bun film de promovare a munților Carpați: „Muzica Apusenilor”, regia: Balázs Szendõf

● Premiul Publicului: „Adrian Laza - 14 vârfuri de peste 8000 metri”, regia: Adrian Laza

● Premiul Special al Juriului: „At the door of the house, who will come knocking / Cine va veni să bată la ușa casei”, regia: Maja Novakovic

