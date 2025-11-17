Federația Portugheză de Fotbal încearcă să reducă suspendarea lui Cristiano Ronaldo după eliminarea din meciul pierdut cu Irlanda, scor 0-2, partidă în care starul lusitan a primit roșu direct pentru un gest lipsit de sportivitate.

În partida disputată la Dublin, Ronaldo a fost eliminat după ce l-a lovit cu cotul pe Dara O’Shea în timp ce aștepta o centrare în careu.

Inițial, arbitrul Glenn Nyberg i-a arătat cartonașul galben, însă intervenția VAR a schimbat decizia în roșu direct.

Federația Portugaliei a luat decizia în cazul lui Cristiano Ronaldo

Presa portugheză anunță că FPF, prin președintele Pedro Proença, pregătește un apel oficial la FIFA pentru a micșora suspendarea.

Forul vine cu trei argumente: atmosfera ostilă de la Dublin, provocarea lui O’Shea, care l-ar fi tras de tricou pe atacant, și faptul că în 226 de selecții este primul cartonaș roșu din cariera lui Ronaldo la națională.

Ronaldo a lipsit deja la victoria cu Armenia, scor 9-1, însă o suspendare de mai multe etape l-ar putea scoate din debutul Portugaliei la Cupa Mondială 2026. Decizia finală a Comisiei de Disciplină FIFA este așteptată în perioada următoare.

