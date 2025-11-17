România a „câștigat“ locul 1, în grupa H, „din vorbe“, imediat după tragerea la sorți din decembrie 2024. Sport.ro a arătat aici modul șocant în care s-a vorbit atunci despre o calificare la Mondiale pe care mulți o vedeau drept o formalitate.

Din păcate, când a trebuit să și facem ceva concret pentru a ne atinge obiectivul – altceva decât „datul din gură“, la care ne pricepem de minune! – am eșuat lamentabil. Faptul că am ratat locul 1, când mai aveam două meciuri de jucat, pentru ca, astăzi, cu o etapă înainte de final, să fim „lipiți“ de locul 3, spune totul despre rateul din această campanie.

Am ratat calificarea și din prima urnă valorică!

Ceea ce e cu adevărat dramatic e că astfel de eșecuri au devenit „specialitatea casei“ la noi. Pentru că, de-a lungul anilor, am „reușit“ să înșirăm necalificările, deși ne-am aflat, uneori, și în niște situații favorabile.

Rateul de acum, dintr-o grupă foarte ușoară, are un precedent. Cel din campania desfășurată în 2016-2017 pentru Mondialul din 2018. Atunci, am dat-o în bară din chiar prima urnă valorică!

În iulie 2015, când s-au tras la sorţi grupele preliminare pentru Mondialul din 2018, România ocupa locul 8 în clasamentul FIFA şi, drept urmare, a prins prima urnă, alături de Germania, Belgia, Olanda, Portugalia, Anglia, Ţara Galilor, Spania şi Croaţia. Şi, chiar şi aşa, naționala a ratat cu brio calificarea, terminând pe locul 4 din 6 în grupa E, după Polonia, Danemarca şi Muntenegru, depăşind doar Armenia şi Kazahstan!

