Pentru a doua oară în patru ani, România a fost învinsă de Polonia, în Cupa Billie Jean King. Dacă în 2022 Horia Tecău debuta cu un eșec în fața polonezelor, în această competiție, acum Alexandra Dulgheru a trecut prin aceeași experiență.

La debutul Alexandrei Dulgheru pe banca echipei naționale de tenis feminin, Ruxandra Bertea, Gabriela Lee, Mara Gae și Monica Niculescu au sfârșit învinse, iar polonezele s-au impus scor 3-0 la meciuri. România a pierdut astfel șansa de a disputa un baraj pentru calificarea la turneul final al Cupei Billie Jean King din 2026.

România retrogradează în Grupa I Europa/Africa

Pentru prima oară din 2014, echipa țării noastre pierde contactul cu elita Cupei BJK și va ajunge în Grupa Regională Europa/Africa.

Vârful de formă al „generației Halep”, care a petrecut peste un deceniu în grupa de elită a Cupei Billie Jean King - actuala denumire a Cupei Federațiilor - a venit în 2019, când România s-a calificat în semifinalele Fed Cup.

La Rouen, România a fost învinsă dramatic, scor 3-2 la meciuri de echipa Franței, aceasta din urmă ieșind, în sfârșit, campioană, după o finală câștigată cu același scor, în detrimentul Australiei.

