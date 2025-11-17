GALERIE FOTO Finalul „generației Halep.” În Cupa Billie Jean King, România coboară unde nu a mai fost din 2014

Marcu Czentye
România a învins Noua Zeelandă, însă nu a avut șanse împotriva Poloniei.

Cupa Billie Jean King Polonia Iga Swiatek Romania
Pentru a doua oară în patru ani, România a fost învinsă de Polonia, în Cupa Billie Jean King. Dacă în 2022 Horia Tecău debuta cu un eșec în fața polonezelor, în această competiție, acum Alexandra Dulgheru a trecut prin aceeași experiență.

La debutul Alexandrei Dulgheru pe banca echipei naționale de tenis feminin, Ruxandra Bertea, Gabriela Lee, Mara Gae și Monica Niculescu au sfârșit învinse, iar polonezele s-au impus scor 3-0 la meciuri. România a pierdut astfel șansa de a disputa un baraj pentru calificarea la turneul final al Cupei Billie Jean King din 2026.

România retrogradează în Grupa I Europa/Africa

Pentru prima oară din 2014, echipa țării noastre pierde contactul cu elita Cupei BJK și va ajunge în Grupa Regională Europa/Africa.

Vârful de formă al „generației Halep”, care a petrecut peste un deceniu în grupa de elită a Cupei Billie Jean King - actuala denumire a Cupei Federațiilor - a venit în 2019, când România s-a calificat în semifinalele Fed Cup.

La Rouen, România a fost învinsă dramatic, scor 3-2 la meciuri de echipa Franței, aceasta din urmă ieșind, în sfârșit, campioană, după o finală câștigată cu același scor, în detrimentul Australiei.

Rezultatele României în grupa cu Noua Zeelandă și Polonia

Selecționata României a încheiat grupa de calificare pe locul secund, cu trei meciuri câștigate și trei pierdute.

România - Noua Zeelandă 3-0

  • Ruxandra Bertea – Vivian Yang 6-2, 6-1
  • Gabriela Lee – Elyse Tse 4-6, 6-0, 6-1
  • Mara Gae / Monica Niculescu – Jade Otway / Erin Routliffe 6-2, 3-6, 10-5

România - Polonia 0-3

  • Ruxandra Bertea – Linda Klimovicova 2-6, 1-6
  • Gabriela Lee – Iga Swiatek 2-6, 0-6
  • Mara Gae / Monica Niculescu – Katarzyna Kawa / Martyna Kubka 2-6, 3-6

