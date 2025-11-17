Siyabonga Ngezana, OUT! A venit explicația oficială

Deja calificată la Cupa Mondială de anul viitor, Africa de Sud a jucat sâmbătă un amical cu Zambia, câștigat cu 3-1. Din lotul "Bafana Bafana" a lipsit însă Siyabonga Ngezana, un jucător cu apariții constante după evoluțiile solide de la FCSB.
Ngezana, OUT din lotul naționalei, dar ar putea juca la Cupa Africii pe Națiuni
Hugo Broos (73 de ani), selecționerul belgian al Africii de Sud, a ținut să explice după meciul cu Zambia motivul pentru absența lui Ngezana din lot.
"Au lipsit jucători din lot. Spre exemplu, Ngezana. Nu l-am convocat pentru că mi-am dorit să le dau șanse și altor jucători să arate ce pot și să văd dacă mă pot baza pe ei la Cupa Africii pe Națiuni", a spus Hugo Broos, citat de FarPost.
Cupa Africii pe Națiuni va avea loc în Maroc, în perioada 21 decembrie 2025 - 18 ianuarie 2026. Africa de Sud se va afla în grupa B, alături de Egipt, Angola și Zimbabwe.
În cazul în care va fi convocat la naționala Africii de Sud pentru Cupa Africii, Siyabonga Ngezana ar putea rata unul sau mai multe meciuri ale lui FCSB din această iarnă, în funcție de parcursul Bafana Bafana.
Ngezana, în mijlocul unui scandal la FCSB
Siyabonga Ngezana (28 de ani) tocmai a devenit cel mai amendat jucător al FCSB-ului din ultimii ani. Pentru că internaționalul sud-african a călcat din nou pe bec, la un an după ce a comis-o prima dată, remarcându-se printr-un scandal incredibil.
În decembrie 2024, Ngezana a fost crucificat de Gigi Becali, pe motiv că a refuzat să facă deplasarea alături de FCSB pentru un meci cu Farul! La vremea respectivă, jucătorul a susținut că e accidentat dar, potrivit spuselor lui Mihai Stoica, africanul a vrut să stea, la București, pentru a se întâlni, în acel weekend, cu... o prietenă!
Acel scandal s-a încheiat cu o amendă de 15.000 de euro pentru Ngezana. Acum, după povestea plecării sale de la hotelul echipei, la Cluj, sancțiunea va fi și mai mare, după cum a anunțat Mihai Stoica.
Presa sud-africană: Becali, „turbat“ că Ngezana stă singur în România
Acest al doilea scandal provocat de Ngezana tocmai a ajuns și în presa din țara sa. Jurnaliștii sud-africani au venit cu o a doua explicație, dincolo de episodul de la Cluj, pentru că apărătorul FCSB-ului a căzut în dizgrația lui Becali.
„Supărarea lui Becali e legată de faptul că jucătorul refuză să-și aducă soția în România și stă singur în această țară. Din acest motiv, Becali a <<turbat>> și a pus sub semnul întrebării prioritățile lui Ngezana. Becali crede că fotbalistul nu e dedicat sută la sută echipei și, de aceea, a trecut la niște declarații extrem de dure în presa locală“, a notat Soccerladuma, un site dedicat fotbalului din Africa de Sud.
Pentru a susține această idee, sursa citată a preluat și o serie de declarații date de patronul FCSB-ului.
„Ngezana are nevasta în Africa. I-am zis să o aducă aici. Dar el nu înțelege. Ei (n.r. – africanii) nu sunt civilizați. Nu vreau să fac afirmații discriminatorii, dar nu te poți înțelege cu fotbaliștii africani. Le zici să facă ceva, ei fac cu totul altceva“, e declarația din text atribuită patronului de la FCSB.