Siyabonga Ngezana, OUT! A venit explicația oficială

Deja calificată la Cupa Mondială de anul viitor, Africa de Sud a jucat sâmbătă un amical cu Zambia, câștigat cu 3-1. Din lotul "Bafana Bafana" a lipsit însă Siyabonga Ngezana, un jucător cu apariții constante după evoluțiile solide de la FCSB.

Ngezana, OUT din lotul naționalei, dar ar putea juca la Cupa Africii pe Națiuni



Hugo Broos (73 de ani), selecționerul belgian al Africii de Sud, a ținut să explice după meciul cu Zambia motivul pentru absența lui Ngezana din lot.



"Au lipsit jucători din lot. Spre exemplu, Ngezana. Nu l-am convocat pentru că mi-am dorit să le dau șanse și altor jucători să arate ce pot și să văd dacă mă pot baza pe ei la Cupa Africii pe Națiuni", a spus Hugo Broos, citat de FarPost.



Cupa Africii pe Națiuni va avea loc în Maroc, în perioada 21 decembrie 2025 - 18 ianuarie 2026. Africa de Sud se va afla în grupa B, alături de Egipt, Angola și Zimbabwe.



În cazul în care va fi convocat la naționala Africii de Sud pentru Cupa Africii, Siyabonga Ngezana ar putea rata unul sau mai multe meciuri ale lui FCSB din această iarnă, în funcție de parcursul Bafana Bafana.