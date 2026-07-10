Golgheterul din Superliga se transferă în Spania! Când semnează

Potrivit postului Radio Marca Asturias , atacantul Farului se află deja în drum spre Oviedo, unde urmează să efectueze ultimele formalități înainte de semnarea contractului.

Real Oviedo, formație care a retrogradat la finalul sezonului trecut în liga secundă din Spania, negociază de mai multe zile cu Farul Constanța pentru transferul atacantului român.

Discuțiile dintre cele două cluburi sunt într-un stadiu avansat, informează spaniolii, care anunță că românul ar urma să fie prezentat în viitorul apropiat. Ar mai fi rămas de stabilit doar dacă mutarea se va realiza sub formă de împrumut cu opțiune de cumpărare sau printr-un transfer definitiv.

Ișfan vine după cel mai bun sezon al carierei. Atacantul în vârstă de 26 de ani a marcat 11 goluri și a oferit patru pase decisive în 41 de meciuri pentru „marinari”, fiind golgheterul Farului. Contractul său cu formația constănțeană este valabil până în vara anului 2028.

Născut la Mioveni, Ișfan a mai evoluat în cariera sa pentru Unirea Bascov, FC Argeș, Universitatea Craiova, Petrolul și Gloria Buzău, înainte de a ajunge liber de contract la Farul în vara anului trecut.