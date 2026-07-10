Conor McGregor și Max Holloway, la un pas de bătaie, înainte de meciul anului din UFC! VOYO, duminică de la 4:00

Tensiunea a atins apogeul vineri noapte, la conferința de presă premergătoare galei din Nevada. Irlandezul și adversarul său american au sprintat unul spre celălalt, iar McGregor i-a smuls ochelarii lui Holloway din mișcare. A fost necesară intervenția rapidă a agenților de securitate pentru a evita o confruntare fizică pe scenă, totul făcând parte din jocurile psihologice prin care irlandezul a încercat să preia controlul înainte de luptă.

„Mă simt atât de bine. «The Mac» s-a întors. Sunt ca o fiară, sunt o rachetă”, a spus Conor McGregor, arătându-se încrezător în șansele sale de reușită.

În replică, luptătorul american a tratat incidentul cu relaxare: „Sunt entuziasmat. Asta a fost tipic pentru Conor, dar e bine. A fost chiar distractiv”, a transmis Max Holloway.

Referitor la schimbul de replici din timpul

confruntării, americanul a adăugat: „Vorbea despre contract, cum nu vrea să aștepte un an. I-am spus să nu-și facă griji, că rezolv eu. Câștig într-o manieră nebună, îl provoc pe el și pe Dana White și mergem pe Allegiant Stadium în decembrie”.